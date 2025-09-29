Під час атаки 28 вересня РФ знищила цех та склад коньячного та винного бренду Аznauri на Одещині
Під час російської дронової атаки на Одещину у ніч на 28 вересня було зруйновано цех та склад готової продукції винного заводу
Про це повідомила Одеська ОВА.
"Уночі ворог знову атакував Одещину ударними дронами, постраждала цивільна інфраструктура. Попри ефективну роботу ППО, внаслідок удару зруйнувано цех та склад готової продукції винного заводу. Робочу зміну з 50 працівників евакуювали ", - повідомили в ОВА.
За інформацією видання Економічна правда, йдеться про склад та цех винного бренду Аznauri.
Для довідки. Аznauri – торгова марка алкогольних напоїв, які виробляються на заводі Akkerman Distillery на Одещині. Бренд Аznauri об'єднує в собі колекцію коньяків, а також лінійку вин.
- Увечері суботи, 27 вересня, російська загарбницька армія атакувала Україну ударними дронами, а вночі – ракетами. По Запоріжжю росіяни запустили безпілотники та ракети – 34 людини поранені. У Києві зранку 28 вересня 4 людини загинуло, серед них 12-річна дівчинка.
