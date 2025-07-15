"Питання не в кількості, а в джерелах": Defence Express про заяву Трампа надати Україні 17 систем Patriot

Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський.

"Щодо заяви Трампа про надання Україні 17 ЗРК Patriot, то питання – звідки вони будуть взяті? Тут головний підступ – не в кількості, а в джерелах. Трамп це просто окреслив, а присутній генсек НАТО Рютте додав, що техніка буде передаватися з наявних арсеналів європейських країн, відповідно, з перспективою заміщення новою. Такі масштабні історії щодо передачі зброї Україні, то це не про нас історія, а, скоріш, про те, що з одного боку – як США зараз будуть намагатися підсадити Європу на свою військово-промислову "голку", а з другого боку – якщо буде пришвидшена передача нам допомоги, ті ж самі Patriot, то це така структура реальності, в якій нам доведеться виживати", - зауважив військовий експерт.

За його словами, 17 батарей Patriot – це все, що в теорії є в Європі, і послідовно може бути передано Україні.

"Але є ще Ізраїль, який дуже любить розповідати, які він нам допомагає. І в Ізраїлю, як найтіснішого союзника США поза НАТО, зявилася унікальна можливість показати свою допомогу Україні. Є публічні данні, що вони віддали нам одну з восьми списаних батарей Patriot. Але там ще стоїть сім списаних ЗРК Patriot, відповідно, якщо сильно постаратися, то можна було б коштом Ізраїлю якусь частину закрити. Ми в тій ситуації, коли нам треба не тільки вижити, а потрібно настоювати на своєму. На мою думку, цифра 17 щодо батарей Patriot виникла не просто так. Слід нагадати, що попередньо президент України заявляв, що нам потрібно 20-25 батарей Patriot, щоб закрити небо. От, тепер співставляємо 17 і 8", - резюмував Киричевський.