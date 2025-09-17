"Питання зараз адресоване Росії": Зеленський висловив готовність зустрітися з Путіним і Трампом без будь-яких умов
Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним у двосторонньому і тристоронньому форматах без будь-яких умов
Про це він сказав в інтервʼю Sky News.
Президент зазначив, що під час останньої зустрічі у Вашингтоні Дональд Трамп запропонував спочатку провести двосторонні переговори, аби сторони могли обмінятися думками чи висловити претензії, а вже після цього - перейти до тристороннього формату.
"Я йому сказав, я підтримую будь-який формат, який пропонують США, тому що, як я розумію, формат який пропонують США, і який підтримує Україна, і якщо не підтримує той чи інший формат Росія, то США зроблять сильні кроки щодо Путіна. Тобто і санкції і зброя. Тому я без будь-яких умов сказав, що я підтримую двосторонній чи тристоронній формат", - сказав він.
Читайте також: Шоу Трампа у Білому домі чи реальний шлях до миру: підсумки зустрічі Зеленського і лідерів Європи з президентом США
На запитання журналістки, чи готовий Зеленський приїхати до Москви для такої зустрічі, він заперечив, і додав, що це не умови.
"Ні, звичайно ні. Це не умови. Це ситуація. Росія напала на нас. Я не можу поїхати в країну, коли ця країна, це місто - Москва атакує нас. Тож це не можу бути так - під ракетами їхати в їхню столицю. Але ми можемо зустрітися в будь-якій іншій країні. На столі лежить багато пропозицій, із деякими з них згодні американці, європейці і звичайно я. Але я думаю, що питання зараз адресоване Росії, вони не відповіли", - наголосив президент.
- 3 вересня Володимир Путін начебто висловив готовність до перемовин із Володимиром Зеленським, однак заявив, що зустріч можлива лише в Москві. Сибіга розцінив це як спробу маніпуляції з боку Кремля.
- 16 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, йому доведеться долучитися до переговорів між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, оскільки вони "ненавидять один одного".
