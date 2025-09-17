Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Питання зараз адресоване Росії": Зеленський висловив готовність зустрітися з Путіним і Трампом без будь-яких умов

"Питання зараз адресоване Росії": Зеленський висловив готовність зустрітися з Путіним і Трампом без будь-яких умов

Марія Музиченко
17 вересня, 2025 середа
01:09
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним у двосторонньому і тристоронньому форматах без будь-яких умов

Зміст

Про це він сказав в інтервʼю Sky News.

Президент зазначив, що під час останньої зустрічі у Вашингтоні Дональд Трамп запропонував спочатку провести двосторонні переговори, аби сторони могли обмінятися думками чи висловити претензії, а вже після цього - перейти до тристороннього формату.

"Я йому сказав, я підтримую будь-який формат, який пропонують США, тому що, як я розумію, формат який пропонують США, і який підтримує Україна, і якщо не підтримує той чи інший формат Росія, то США зроблять сильні кроки щодо Путіна. Тобто і санкції і зброя. Тому я без будь-яких умов сказав, що я підтримую двосторонній чи тристоронній формат", - сказав він.

Читайте також: Шоу Трампа у Білому домі чи реальний шлях до миру: підсумки зустрічі Зеленського і лідерів Європи з президентом США

На запитання журналістки, чи готовий Зеленський приїхати до Москви для такої зустрічі, він заперечив, і додав, що це не умови.

"Ні, звичайно ні. Це не умови. Це ситуація. Росія напала на нас. Я не можу поїхати в країну, коли ця країна, це місто - Москва атакує нас. Тож це не можу бути так - під ракетами їхати в їхню столицю. Але ми можемо зустрітися в будь-якій іншій країні. На столі лежить багато пропозицій, із деякими з них згодні американці, європейці і звичайно я. Але я думаю, що питання зараз адресоване Росії, вони не відповіли", - наголосив президент.

  • 3 вересня Володимир Путін начебто висловив готовність до перемовин із Володимиром Зеленським, однак заявив, що зустріч можлива лише в Москві. Сибіга розцінив це як спробу маніпуляції з боку Кремля.
  • 16 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, йому доведеться долучитися до переговорів між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, оскільки вони "ненавидять один одного".
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Москва
Читайте також:
Джорджо Армані
Автор Дар'я Тарасова
12 вересня, 2025 п'ятниця
Оприлюднили заповіт Джорджіо Армані: документ передбачає поступовий продаж компанії
Танк PT-91 Twardy 117-ї окремої механізованої бригади
Автор Роман Яворський
14 вересня, 2025 неділя
Витримує пряме влучання ракети й знищує росіян з філігранною точністю: польський танк PT-91 Twardy та його особливості
ракетний комплекс "Сапсан"
Автор Марія Науменко
14 вересня, 2025 неділя
Коли в Україні розпочнуть серійне виробництво "Сапсанів" і "Фламінго": пояснення ексзаступника начальника Генштабу Романенка
Київ
+17.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.95
    Купівля 40.95
    Продаж 41.46
  • EUR
    Купівля 48.2
    Продаж 48.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
17 вересня
01:12
Оновлено
БПЛА
Росія запустила ударні безпілотники по Україні: ситуація у ніч на 17 вересня
00:10
Оновлено
Бенфіка, Георгій Судаков
Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1-го туру основного етапу
2025, вiвторок
16 вересня
23:51
Від початку доби на фронті відбулося 148 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку
23:20
на фото президент України Володимир Зеленський
"РФ планує ще дві важкі наступальні кампанії": Зеленський підкреслив, що Україні необхідна підтримка партнерів аби витримати наступ
22:20
Христя Фріланд
Міністерка транспорту Канади Христя Фріланд йде з уряду і може стати спецпредставницею з питань відбудови України
21:56
Ексклюзив
Трамп на даху
"Це тактика Трампа": дипломат Огризко пояснив, про яку угоду говорить президент США
21:40
Американська зброя для України
США схвалили перші пакети військової допомоги для України в межах ініціативи PURL, - Reuters
21:40
Огляд
Єдиний український Ан-70 тепер у Польщі: що це за літак і чому його передислокували
20:50
дрони
Українська компанія Swarmer залучила $15 млн на розвиток роїв дронів
20:45
Олександр Лукашенко
Лукашенко помилував 25 осіб, зокрема засуджених за "екстремістські злочини"
20:17
Ексклюзив
газогін "Сила Сибіру"
Росія може повністю компенсувати втрату ринку ЄС: експерт Саркіц про будівництво газопроводу від РФ до КНР "Сила Сибіру-2"
20:10
У Києві вшанували пам'ять Георгія Ґонґадзе: 25 років після вбивства
19:15
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Кіпру, Латвії та Пакистану
19:10
Огляд
Ядерна безпека
Ядерна спадщина Донбасу: як радянський експеримент на шахті "Юнком" став екологічною бомбою уповільненої дії
19:02
Ексклюзив
Компанія відкрита для сірих та контрабандних схем: експерт Гардус про наслідки зняття санкцій з BELAVIA
18:44
Лукашенко приймає парад у Мінську (вечір 9 травня 2025 року)
Лукашенко каже, що Білорусь не причетна до дронів у Польщі та Литві
18:32
OPINION
Якщо НАТО хоче мати реальну можливість захистити себе, його підрозділи мають тренуватися поруч із такими командирами, як Мадяр
18:13
Ексклюзив
нафта ембарго санкції
Росія щомісяця постачає нафту країнам-членам НАТО на $4 млрд, - журналіст Хотин
18:06
ПДР
У поліції спростували фейки про підвищення штрафів за порушення ПДР
18:03
Наслідки атаки РФ у Польщі 10 вересня
Будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а ракета з польського F-16, - Rzeczpospolita
17:53
Анонс
Рівні можливості: в Україні заснували відзнаку для компаній, які підтримують жінок у бізнесі
17:43
міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Італія не готова ні до російської атаки, ні до нападу іншої країни, - міністр оборони Крозетто
17:34
Український інститут у Празі, навчання вчителів історії
Зберегти національну ідентичність: у Празі почалося навчання для українських вчителів історії
17:28
Дональд Трамп
"Зеленський і Путін ненавидять один одного": Трамп заявив, що йому доведеться брати участь у переговорах
17:21
Ексклюзив
шахед
"Росіяни будують додаткові локації для запуску "шахедів": експерт Криволап назвав кількість БПЛА, які ворог планує запускати вже з жовтня
17:21
Аналітика
податки
У проєкт бюджету-2026 заклали 14 млрд грн від так званого "податку на OLХ": скільки платитимуть ті, хто продає речі через онлайн-платформи
17:05
Огляд
Георгій Гонгадзе
Зникнення і вбивство Георгія Гонгадзе: 25 років потому слідство досі без головної відповіді
17:05
Роберт Редфорд
Помер зірка "Шпигунських ігор" і режисер "Звичайних людей" Роберт Редфорд
16:42
Росія та Білорусь військові навчання
"Відпрацювали всі задачі": у Білорусі підсумували військові навчання з РФ "Захід-2025"
16:15
Смілянський спростував дані, що Укрпошта перебуває на межі дефолту
15:41
Генпрокурор Руслан Кравченко
Кравченко заявив про звільнення 57 прокурорів зі статусом інвалідності після перевірок
15:37
США Японія
Японія проігнорувала пропозицію США щодо підвищення тарифів на російську нафту
15:12
Чмут, Жадан і Снайдер озвучили уривки зі стародруків XVII і XVIII століть, що вперше покажуть на виставці в Києві
15:10
Оновлено
Дональд Туск
Збиття дрона над урядовими будівлями у Варшаві: поліція затримала українця і білоруса
15:01
Ліндсі Грем
"Наслідки мають бути і будуть", - сенатор Грем про закупівлі нафти РФ Угорщиною та Словаччиною
14:35
гроші, бюджет
Проєкт держбюджету: на культуру виділять на 4,7 млрд грн більше, ніж у 2025-му
14:34
Александар Вучич
Вучич подякував росіянам за інформацію про "підготовку майдану" у Сербії
14:32
Дніпро-Арена
Приватбанк знову спробує продати стадіон "Дніпро-Арена", який збудували до Євро-2012: що відомо
14:27
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:19
Опитування КМІС: 75% українців категорично відкидають "мирний план" Росії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV