Повітряні сили уразили російський командний пункт в Олешках на Херсонщині: знищено близько 25 окупантів
Повітряні сили України завдали високоточного удару по командному пункту російських військ в Олешках Херсонської області, знищивши близько 25 окупантів
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
"Високоточним бомбовим ударом Повітряних сил України успішно уражено командний пункт батальйону окупантів в районі Олешок", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, у результаті влучання було знищено близько 25 військових РФ, ще щонайменше 11 отримали поранення.
У розвідці уточнили, що серед ліквідованих — командир батальйону, начальник штабу, начальник інженерної служби та командир одного з взводів батальйону.
"Окупанти ніколи не матимуть спокою на нашій землі! Боротьба триває", - наголосили в Генштабі.
- У ніч на неділю, 10 серпня, росіяни поскаржилися на атаку дронів на низку регіонів. Зокрема, під атакою опинилося місто Саратов - в районі нафтопереробного заводу спалахнула пожежа.
