Повітряні сили уразили російський командний пункт в Олешках на Херсонщині: знищено близько 25 окупантів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"Високоточним бомбовим ударом Повітряних сил України успішно уражено командний пункт батальйону окупантів в районі Олешок", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, у результаті влучання було знищено близько 25 військових РФ, ще щонайменше 11 отримали поранення.

У розвідці уточнили, що серед ліквідованих — командир батальйону, начальник штабу, начальник інженерної служби та командир одного з взводів батальйону.

"Окупанти ніколи не матимуть спокою на нашій землі! Боротьба триває", - наголосили в Генштабі.