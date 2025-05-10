Працює над технологіями для росармії: партизани розвідали підприємство "Радар ММС" у Санкт-Петербурзі

Про це йдеться у повідомленні партизанського руху "Атеш" в telegram.

"Радар ММС" бере активну участь у створенні високотехнологічних рішень для російської армії, включно з системами самонаведення для ракет, авіаційними пошуково-прицільними комплексами, безпілотними літальними апаратами та радіолокаційними станціями", - зазначають партизани.

Під час розвідки агенти "Атеш" вивчили режим охорони, зафіксували внутрішню логістику, маршрути переміщення продукції та персоналу, а також особливості інженерної інфраструктури підприємства.

Фото: Атеш

Фото: Атеш

Фото: Атеш

"Особливу увагу було приділено технологічним лініям, що пов'язані з військовими замовленнями", - наголосили в "Атеш".

Отриману інформацію партизани вже передали Силам оборони України.