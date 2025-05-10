Працює над технологіями для росармії: партизани розвідали підприємство "Радар ММС" у Санкт-Петербурзі
Учасники партизанського руху "Атеш" провели розвідку науково-виробничого підприємства "Радар ММС", що розташоване в російському Санкт-Петербурзі. Воно є одним із провідних розробників радіоелектронних систем і комплексів як спеціального, так і цивільного призначення
Про це йдеться у повідомленні партизанського руху "Атеш" в telegram.
"Радар ММС" бере активну участь у створенні високотехнологічних рішень для російської армії, включно з системами самонаведення для ракет, авіаційними пошуково-прицільними комплексами, безпілотними літальними апаратами та радіолокаційними станціями", - зазначають партизани.
Під час розвідки агенти "Атеш" вивчили режим охорони, зафіксували внутрішню логістику, маршрути переміщення продукції та персоналу, а також особливості інженерної інфраструктури підприємства.
Фото: Атеш
Фото: Атеш
Фото: Атеш
"Особливу увагу було приділено технологічним лініям, що пов'язані з військовими замовленнями", - наголосили в "Атеш".
Отриману інформацію партизани вже передали Силам оборони України.
- У березні агент партизанського руху "Атеш" провів розвідку науково-виробничого центру "Лопатки. Компресори. Турбіни" у російському Санкт-Петербурзі. Організація займається виробництвом і постачанням військових авіаційних двигунів, а також їхніх складових частин і комплектуючих.
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