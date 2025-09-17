Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Приїжджав до РФ як турист: Українські військові на Харківщині взяли в полон громадянина Кенії

Адріана Муллаянова
17 вересня, 2025 середа
16:04
Війна з Росією Кенієць в полоні 57 ОМПБр

Бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка взяли в полон на Вовчанському напрямку громадянина Кенії, на ім’я Еванс

Зміст

Про це повідомили, 17 вересня, на сторінці бригади в ютуб. 

В інтерв’ю Еванс розповів, що приїхав до Росії як турист і прожив там два тижні. Проте за день до повернення до Кенії хлопець, який його приймав, запропонував йому роботу.

"Того дня він спитав мене, чи подобається мені Росія. Я відповів, що так, мені тут подобається, але пояснив, що моя віза вже закінчується. Тоді він сказав, що вирішить цю проблему, і ввечері приніс документи російською мовою. Я не знав, що це пов’язано з військовою службою. Він просто показав, де підписати. Після цього забрав мій паспорт і телефон, пообіцявши, що поверне", — розповів кенієць.

Згодом Еванса забрали невідомі люди у приватному автомобілі. Вони повідомили, що везуть його на військові навчання. На це він відповів: "Я не хочу туди їхати", але почув у відповідь: "Уже підписано". Так він опинився у військовому таборі, де, за його словами, пробув лише тиждень і нічому не навчився. Разом з ним були переважно росіяни, але також люди з Білорусі, Таджикистану та деяких африканських країн.

"Я опинився там, де не хотів бути. Це була ситуація, з якої я не міг вибратися. Я був "прикутий", бо не знав, що підписую. Той підпис зіпсував мені життя. Вони говорили російською, а я нічого не розумів", — поділився спогадами полонений.

 "Мої командири та інструктори не знали англійської, тож зазвичай тягнули мене за руки або штовхали, щоб я виконував те, що вони хочуть", сказав Еванс.

Після двох ночей у лісі шукав українських солдатів, щоб врятувати своє життя.

За словами полоненого:"якби я побіг до росіян, то вони б мене вбили. Тому я вирішив здатися українцям і сказав їм, що я кенієць і попросив не стріляти". 

  • 17 вересня командир батальйону БпЛА 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців Андрій Назаренко заявив, що ворог створює передумови для наступальних дій на Харківщині.
Відео
Новини
Україна
Росія
російська армія
окупанти
Харківщина
