Призведе до падіння боєздатності ворога: партизани допомогли Силам оборони знищити рембазу окупантів на Херсонському напрямку
Агенти партизанського руху "Атеш" допомогли Силам оборони України знищити ремонтно-відновлювальну базу російських окупантів на Херсонському напрямку
Про це йдеться у повідомленні "Атеш" в Telegram.
Зазначається, що агенти партизанського руху зі складу 205-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ передали точні координати ремонтно-відновлювальної бази окупантів.
фото: "Атеш"
"Сили оборони України нанесли удар у найвідповідніший момент – коли на базі перебувала велика кількість техніки для ремонту та обслуговування. Результат: повне знищення рембази, включно з цінним обладнанням і пошкодженою технікою", - розповіли партизани.
фото: "Атеш"
За даними "Атеш", знищення цього вузла критично порушило можливості окупантів відновлювати пошкоджену техніку і повертати її на фронт на Херсонському напрямку.
"Це призведе до різкого падіння боєздатності ворога і зменшення кількості бронетехніки на цій ділянці фронту", - акцентували в партизанському русі.
- Нещодавно російські війська заявили про прорив на правий берег Херсонщини, однак українські Сили оборони спростували цю інформацію, зазначивши, що окупанти "закріпилися" лише на дні Дніпра.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.76 Купівля 41.76Продаж 42.25
- EUR Купівля 48.49Продаж 49.2
- Актуальне
- Важливе