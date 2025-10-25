Призведе до падіння боєздатності ворога: партизани допомогли Силам оборони знищити рембазу окупантів на Херсонському напрямку

Про це йдеться у повідомленні "Атеш" в Telegram.

Зазначається, що агенти партизанського руху зі складу 205-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ передали точні координати ремонтно-відновлювальної бази окупантів.

фото: "Атеш"

"Сили оборони України нанесли удар у найвідповідніший момент – коли на базі перебувала велика кількість техніки для ремонту та обслуговування. Результат: повне знищення рембази, включно з цінним обладнанням і пошкодженою технікою", - розповіли партизани.

фото: "Атеш"

За даними "Атеш", знищення цього вузла критично порушило можливості окупантів відновлювати пошкоджену техніку і повертати її на фронт на Херсонському напрямку.

"Це призведе до різкого падіння боєздатності ворога і зменшення кількості бронетехніки на цій ділянці фронту", - акцентували в партизанському русі.