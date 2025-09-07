"Пропозиції гарні, але не з Росією нам їх реалізувати": аналітик Костогризов про гарантії безпеки

Таку думку висловив аналітик програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Євген Костогризов в етері Еспресо.

"Тут два дуже важливі моменти, перше, що будь-яка гарантія (безпеки, - ред.) фізична набагато краще гарантія юридичної і те, що мова йде про розміщення умовних хвиль миротворців або ліній миротворців - це добре, що хоча б розмови про це йдуть. Але дійсно другий момент, що в мене є скепсис про те, що це можливо реалізувати в тому форматі, принаймні тому, який просочувався у пресу. Тому що я нагадаю нашим глядачам, що ідея багато в чому, знову таки, якщо вірити дуже багатьом джерелам, полягає в наступному, що на лінії фронту мають знаходитися миротворці з нейтральних країн, що виглядає, ну, якось дивно, де ми знайдемо ці нейтральні країни", - сказав він.

Євген Костогризов зауважив, що умовно вони є, але вони все одно схиляються до однієї чи іншої сторони.

"Другий момент, далі мають нібито розміщені бути українські військові, а далі представники Коаліції охочих. І тут виникає питання: чому ж тоді представники коаліції охочих, по-перше, розміщені настільки далеко, по-друге, де ми знайдемо цих нейтральних військових і, по-третє, чи Російська Федерація, в принципі, може бути на таке згодна. Я думаю, що вона не буде на це погоджуватися, як і на більшість інших пропозицій. Тобто дуже правильно зазначили, що це окозамилювання. Те, що зараз відбувається, виглядає як окозамилювання. Пропозиції гарні, але, знаєте, не з Росією нам їх реалізувати, я б так це сказав", - зазначив аналітик.