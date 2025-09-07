Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Пропозиції гарні, але не з Росією нам їх реалізувати": аналітик Костогризов про гарантії безпеки
Ексклюзив

"Пропозиції гарні, але не з Росією нам їх реалізувати": аналітик Костогризов про гарантії безпеки

Марина Клюєва
7 вересня, 2025 неділя
20:38
Війна з Росією ЗСУ

Будь-яка фізична гарантія безпеки є значно кращою, ніж юридична

Зміст

Таку думку висловив аналітик програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Євген Костогризов в етері Еспресо. 

"Тут два дуже важливі моменти, перше, що будь-яка гарантія (безпеки, - ред.) фізична набагато краще гарантія юридичної і те, що мова йде про розміщення умовних хвиль миротворців або ліній миротворців - це добре, що хоча б розмови про це йдуть. Але дійсно другий момент, що в мене є скепсис про те, що це можливо реалізувати в тому форматі, принаймні тому, який просочувався у пресу. Тому що я нагадаю нашим глядачам, що ідея багато в чому, знову таки, якщо вірити дуже багатьом джерелам, полягає в наступному, що на лінії фронту мають знаходитися миротворці з нейтральних країн, що виглядає, ну, якось дивно, де ми знайдемо ці нейтральні країни", - сказав він.

Євген Костогризов зауважив, що умовно вони є, але вони все одно схиляються до однієї чи іншої сторони.

"Другий момент, далі мають нібито розміщені бути українські військові, а далі представники Коаліції охочих. І тут виникає питання: чому ж тоді представники коаліції охочих, по-перше, розміщені настільки далеко, по-друге, де ми знайдемо цих нейтральних військових і, по-третє, чи Російська Федерація, в принципі, може бути на таке згодна. Я думаю, що вона не буде на це погоджуватися, як і на більшість інших пропозицій. Тобто дуже правильно зазначили, що це окозамилювання. Те, що зараз відбувається, виглядає як окозамилювання. Пропозиції гарні, але, знаєте, не з Росією нам їх реалізувати, я б так це сказав", - зазначив аналітик.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Європа
військові
ЗСУ
Військові новини
гарантії безпеки
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Марія Музиченко
3 вересня, 2025 середа
Трамп порадив журналісту знайти іншу роботу через запитання про бездіяльність щодо Путіна
газогін "Сила Сибіру"
Автор Дар'я Тарасова
5 вересня, 2025 п'ятниця
Будівництво "Сили Сибіру - 2" оцінюється у $25 млрд, Пекін відмовився інвестувати, - розвідка
F-16 Україна
Автор Віталій Бесараб
6 вересня, 2025 субота
Незабаром можна очікувати на українські літаки в небі над Кримом, - речник УДА Братчук
Київ
+18.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 47.94
    Продаж 48.61
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
7 вересня
21:10
Німеччина уряд
Німеччина планує інвестувати €10 млрд у цивільний захист
21:04
Ексклюзив
солдати США
"В залучення США я не вірю": політоглядач Шкіль про гарантії безпеки
20:37
Дональд Трамп
Трамп підтвердив, що готовий перейти до "другої фази" санкцій проти Росії
20:08
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
РФ ввечері 7 вересня спрямувала на Україну ударні дрони: на сході Київщини працювало ППО
20:03
OPINION
Порцелянові перегони
20:00
Планові розміри майбутньої естонської мініАЕС
В Естонії обговорюють будівництво мініАЕС з американо-японським реактором
19:33
Ексклюзив
Війна в Україні не змінила мого погляду на те, яка Росія жахливо жорстока, - польський журналіст Пшедляцкі
18:57
Розтрощене Audi винуватця смертельної ДТП на Харківському мосту в Києві (07.09.2025)
На столичному Харківському мості водій Audi вилетів на зустрічну смугу: 2 загиблих, 3 постраждалих
18:50
Інтерв’ю
Сі Цзіньпін, Путін і Кім Чен Ин
На пресконференції в Китаї Путін поводився як пес якого побили, - Безсмертний
18:12
Ексклюзив
шахед
Росія накопичила БПЛА, щодня вона вже може запускати до 1000-1200 різних типів "шахедів", - генерал Маломуж
18:01
OPINION
Те, що в Україні не можна бути просто нормальним — сум і навіть розпач
17:59
Рамзан Кадиров
Кадиров: зупинки бойових дій не буде, нам потрібна повністю уся Україна
17:45
Інтерв’ю
Трамп і Путін
Захід має зробити очевидний висновок – умиротворення Путіна не працює, - експосол США в Росії Макфол
17:38
Ексклюзив
Віктор Ягун
Ворожими БПЛА вдалося пробити найсильнішу зону ППО в серці Києва, але це одноразово, - генерал-майор СБУ Ягун
17:26
Рятувальники біля атакованої РФ дев'ятиповерхівки (Святошинський район Києва, 07.09.2025)
"Вилетіли з 6-го поверху". Сусідка розповіла, як у Святошинському районі Києва росіяни вбили мати з двомісячним немовлям
16:48
Нічні навчання у невизнаному Придністров'ї
У невизнаному Придністров'ї вдруге за два тижні провели без попередження нічні стрільби, - ЗМІ
16:23
Ексклюзив
вибух, ракетна атака
Нічна атака на Кременчук: протягом 4 годин тривоги було чутно 40 вибухів, пошкоджено палац культури
16:02
OPINION
Про тил в умовах фронту
15:55
Кирило Буданов
Буданов: на 2030-ті роки РФ запланувала масштабне переозброєння вартістю $1,2 трильйона, необхідне їй для удару по Європі
15:02
Кривава повня
"Кривавий Місяць": о котрій українці побачать повне місячне затемнення у ніч на 8 вересня
14:57
Ексклюзив
"Може бути повʼязаний з Днем воєнної розвідки України": експерт Лакійчук про удар росіян по будівлі Кабінету міністрів
14:39
На фото: військовий
В Україні відзначають День воєнної розвідки
14:38
У Києві після російського удару екстрено провели пологи у постраждалої жінки: медики борються за життя матері та дитини
14:14
Момент російського удару по Крюківському мосту в Кременчуці (ніч з 6 на 7 вересня 2025 року)
Після нічної атаки на Кременчук зупипинено рух Крюківським мостом через Дніпро: яка альтернатива
14:05
OPINION
Боротьба за увагу виборця далеко не завжди дорівнює боротьбі за перемогу над Росією
13:28
Ексклюзив
Олег Симороз
"Військовослужбовців, на плечах яких ми вивозимо вже 4-й рік повномасштабного вторгнення, знову намагаються зробити крайніми": ветеран Симороз про законопроєкт №13452
13:12
кіт вода
У Донецьку з'явився новий вид злочинності: водяні мародери
13:05
Ексклюзив
В Маріуполі окупанти перейменували вулицю Азовстальську на Тульський проспект і встановили памʼятники прянику й самовару, - волонтер Осиченко
13:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія здійснила найбільшу нічну атаку по Україні, поки Сі Цзіньпінь змушує світ обирати між війною та миром. Акценти світових ЗМІ 7 вересня
12:44
OPINION
Якщо Україні не допомогти, війна прийде до поки що мирних міст інших країн Європи
12:33
Георгій Судаков, Шахтар, Ліга чемпіонів
Росіяни влучили у будинок футболіста Судакова під час масованого обстрілу України
12:01
OPINION
Сьогодні ще нема точки неповернення. Але коли-небудь вона може настати
11:43
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
На Покровському напрямку окупанти намагаються просочитись через наші позиції, не вступаючи у бій, - офіцер ЗСУ Цехоцький
11:43
Оновлено
РФ атакувала Україну БПЛА та балістикою: у Києві є загиблі та поранені, загоряння будівлі Кабміну, в Кривому Розі та Одесі є постраждалі, у Дніпрі й на Полтавщині пошкоджено інфраструктуру
11:25
Росіяни просунулися на Дніпровщині та Донеччині, - DeepState
11:13
управління розвідки Міністерства оборони
"Очі, вуха та мозок нашої армії": Сирський і Буданов привітали захисників з Днем воєнної розвідки України
10:36
Оновлено
Нафтопровід і НПЗ: Сили оборони уразили низку стратегічних об’єктів на території Росії
10:01
OPINION
Чому нам не допоможе антиросійська пропаганда
09:41
Оновлено
шахеди, ППО, ЗСУ
Сили оборони вночі ліквідували 751 з 823 цілей, які РФ запустила по Україні
09:15
Ексклюзив
Віталій Портников
Путін може розглядати зустріч із Зеленським, як частину своїх зусиль зі стримування Трампа, - Портников
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV