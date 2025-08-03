Путін і його оточення роблять правильні речі для інтересів України, - Рибачук
Своєю риторикою і діями Путін та його оточення змушують Дональда Трампа діяти жорсткіше щодо РФ, що в першу чергу відповідає інтересам України
Таку думку в етері Еспресо висловив політик Олег Рибачук.
"У Трампа є певна фобія - він дуже боїться виглядати слабким. У своїх очах й для своїх виборців. І зараз він вичерпав фактично всі свої можливості для тиску на Путіна. До речі, щодо цього в США всі журналісти не дуже панькаються з ним, коли запитують щодо його дій проти РФ", - пояснив Рибачук.
Політик зауважив, що сьогодні ситуація остаточно змінюється. Західна підтримка України збільшується, а Дональд Трамп змінює риторику щодо Росії.
"Путін і його оточення - Пєсков, Лавров і Медвєдєв, сьогодні роблять з точки зору інтересів України правильні речі. Вони фактично випалюють будь-які можливості для Трампа щось пояснювати як він буде діяти далі. Щодо Віткоффа то мені здається, що він лише посланець. Річ у тім, що Трамп же відразу запропонував Путіну визнання Криму, 4 українські області й повною відмовою вступу України до НАТО. Трамп досі не розуміє як той не погодився. Оскільки тепер ситуація змінилась. Західна підтримка України зростає, Трамп говорить більш жорстко щодо Росії. Він говорить, що якщо зараз Путін не погодиться, то він буде змушений діяти жорстко. Трамп же не одноразово говорив, що поважає Путіна, але він не дає йому виходу діяти інакше щодо Росії", - підсумував він.
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