Путін намагається продати Трампу часткову капітуляцію України, як шлях до миру, - аналітик Умланд

Таку думку в етері Еспресо аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд.

"Я підозрюю, що Путін розповідав Трампу про те, що він за мир, але потрібно виконувати певні умови й домовленості. Це ж завжди був наратив Москви, що звичайно вони не хочуть війни, просто хочуть отримати всю Україну і якщо вони її отримають, то буде мир і не буде жодних проблем", - вважає Умланд.

Аналітик наголосив, що у примушенні саме України до миру на російських умовах, Трамп бачить перспективу отримати Нобелівську премію миру.

"Власне, Путін міг розповідати Трампу, що хоче розвивати російсько-американські відносини, в них немає проблем, а є проблема саме в Україні. Фактично, Путін намагається продати Трампу часткову капітуляцію України, як шлях до миру. Також це може інтерпретуватись для Трампа, як передумови для отримання Нобелівської премії миру", - додав він.