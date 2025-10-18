Путін намагається продати Трампу часткову капітуляцію України, як шлях до миру, - аналітик Умланд
Путін намагається переконати Трампа, що великої війни не буде, якщо Україна прийме всі російські умови, які фактично для Києва є капітуляцією
Таку думку в етері Еспресо аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд.
"Я підозрюю, що Путін розповідав Трампу про те, що він за мир, але потрібно виконувати певні умови й домовленості. Це ж завжди був наратив Москви, що звичайно вони не хочуть війни, просто хочуть отримати всю Україну і якщо вони її отримають, то буде мир і не буде жодних проблем", - вважає Умланд.
Аналітик наголосив, що у примушенні саме України до миру на російських умовах, Трамп бачить перспективу отримати Нобелівську премію миру.
"Власне, Путін міг розповідати Трампу, що хоче розвивати російсько-американські відносини, в них немає проблем, а є проблема саме в Україні. Фактично, Путін намагається продати Трампу часткову капітуляцію України, як шлях до миру. Також це може інтерпретуватись для Трампа, як передумови для отримання Нобелівської премії миру", - додав він.
- У четвер, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним та заявив, що домовився з ним про зустріч в Будапешті.
- У пʼятницю, 17 жовтня, президент Володимир Зеленський провів зустріч з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі. Лідери розмовляли понад дві години. Серед ключових тем — гарантії безпеки, Tomahawk та території
