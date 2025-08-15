Путін не може собі дозволити не дати Трампу аргументів щодо успішної зустрічі, - політик Рибачук

Про це заявив політик Олег Рибачук у спецетері до зустрічі президентів США та РФ на Еспресо.

"Трамп віддав на це 25%, що він назве це провальною зустріччю, якщо не буде згоди на припинення війни, тому що це той критерій, з яким погодились і Сполучені Штати, і Європа, і Україна", - сказав він.

На думку Рибачука, першою ознакою, яка підтвердила б готовність Путіна до серйозних переговорів - це зупинка вогню без додаткових умов.

"Путін міг би сказати, що в мене є ось такі додаткові умови, якщо, мовляв, ви погодитесь, то я готовий говорити про припинення війни. Тобто у Путіна в загашнику має бути ще додаткова вимога, додаткова умова, який би він очікував би. І це б, скоріше за все, щось додаткове, вимоги стосовно України, щоб Україна ще щось там поступилася", - сказав політик.

Він наголосив, що з іншого боку, Трамп провів вчора зустріч, і він почув чітку позицію українців і європейців, де ті межі компромісів, на які можна погоджуватись.

"Тому значною мірою зараз мало б вже бути зрозуміло, чи Трамп побачив готовність Путіна, чи ні. Більшість тих американців, які транслюють напряму зараз місце зустрічі, вони кажуть, що скоріше за все все-таки відбудеться пресконференція, бо Трамп говорив, що якщо переговори закінчаться нічим, то він може взагалі не вийти до преси, або може вийти один - зробити коротку заяву, але скоріше за все, очікують, що буде результат. Путін не може собі дозволити вчергове публічно уже принизити Трампа тим, що не дати Трампу ніяких аргументів, ніяких підстав говорити про успішну зустріч", - підсумував Рибачук.