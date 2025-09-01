"Путін поступово втрачає свої достатні навички брехні": у МЗС відреагували на заяву лідера Кремля про війну на саміті ШОС

Про це у соцмережі Х написав речник українського МЗС Георгій Тихий.

Він зробив репост допису видання Al Jazeera, у якому повідомляється, що російський диктатор під час саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) звинуватив Захід у розпалюванні війни в Україні. Путін наполягав, що напад Москви, мовляв, був спровокований багаторічними провокаціями Заходу.

"Звичайно, "підступний Захід" спровокував "бідну Росію" на напад на сусіда і скоєння сотень тисяч воєнних злочинів. Путін поступово втрачає свої достатні навички брехні — його повторювані неправди стають дедалі нуднішими", - вказав Тихий.

Речник МЗС наголосив, що єдиним засобом протидії такій брехні є тиск на Москву.