"Путін поступово втрачає свої достатні навички брехні": у МЗС відреагували на заяву лідера Кремля про війну на саміті ШОС
Російський диктатор Володимир Путін на полях саміту ШОС вкотре звинуватив Захід у провокації Росії на початок повномасштабного вторгнення в Україну. В українському МЗС відреагували
Про це у соцмережі Х написав речник українського МЗС Георгій Тихий.
Він зробив репост допису видання Al Jazeera, у якому повідомляється, що російський диктатор під час саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) звинуватив Захід у розпалюванні війни в Україні. Путін наполягав, що напад Москви, мовляв, був спровокований багаторічними провокаціями Заходу.
"Звичайно, "підступний Захід" спровокував "бідну Росію" на напад на сусіда і скоєння сотень тисяч воєнних злочинів. Путін поступово втрачає свої достатні навички брехні — його повторювані неправди стають дедалі нуднішими", - вказав Тихий.
Речник МЗС наголосив, що єдиним засобом протидії такій брехні є тиск на Москву.
- 31 серпня російський диктатор Володимир Путін розпочав чотириденний візит до Китаю для участі у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС), що проходить у Тяньцзіні 31 серпня – 1 вересня.
- 1 вересня на полях саміту Шанхайської організації співробітництва в китайському Тяньцзіні російський диктатор Володимир Путін провів двосторонні зустрічі з лідерами кількох держав. Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав його якнайшвидше завершити війну проти України, а президент Туреччини Реджеп Ердоган запросив лідера РФ відвідати Анкару.
