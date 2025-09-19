Путін прирік би себе на самогубство, якби наважився напасти на країну НАТО, - американський дипломат Тейлор

Таку думку висловив американський дипломат Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні, в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському в етері Еспресо.

"США зобов’язані, зобов’язувались і надалі зобов’язуватимуться виконувати 5 статтю договору НАТО, де чітко сказано:"Напад на одного – це напад на всіх". Ми захищатимемо кожен дюйм території Альянсу. Це стосується всіх країн Балтії, усієї Польщі, кожного дюйма території НАТО. І я в цьому абсолютно переконаний. Президент Трамп наголосив на цьому під час останнього саміту НАТО та підтвердив відданість Сполучених Штатів. Якщо й залишалися сумніви, він остаточно їх розвіяв, ще раз засвідчивши прихильність до статті 5. Це має виняткове значення", - зауважив Вільям Тейлор.

За його словами, країни НАТО, їхні збройні сили, військовий комітет та військові планувальники ретельно готувалися, проводили навчання і розробляли сценарії дій на випадок менших атак.

"Ми добре розуміємо, що станеться у разі масштабного нападу, і росіяни також знають: якщо вони наважаться на великий удар по будь-якій країні НАТО, вони зазнають поразки. НАТО безперечно сильніше за Росію. Водночас Альянс добре розуміє, як діяти у випадку менших пробних атак. Ми не почнемо війну через безпілотник чи ракету, що впала на територію Латвії чи Польщі. Ми не відповідатимемо на це повномасштабною війною. Але ми знаємо, як реагувати, і в НАТО є чіткі плани такої відповіді. Так, ми готові. Сполучені Штати готові. І я переконаний, що всі країни НАТО готові стати на захист одна одної у разі нападу. Жодних сумнівів не може бути: члени Альянсу погодяться, підтримають і виконають 5 статтю Північноатлантичного договору", - підкреслив дипломат.

Тейлор зазначив, що Путін прирік би себе на самогубство, якби наважився напасти на країну НАТО, і це кремлівський очільник чудово усвідомлює. Стримування працює. Потуга НАТО очевидна як для нас, так і для нього. Путін знає, що програє будь-яку війну проти Альянсу.