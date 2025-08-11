Путін спробує використати зустріч з Трампом, щоб розколоти США та Європу, - ISW
Кремль має намір використати майбутню зустріч між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці для поглиблення розколу між Сполученими Штатами та Європою, а не для досягнення мирного врегулювання в Україні
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Ця оцінка ґрунтується на низці заяв російських високопосадовців та експертів.
Так, 10 серпня Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки Росії, звинуватив Європу в спробах перешкодити США зупинити війну в Україні. Аналогічні заяви зробив і голова Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) Леонід Слуцький, який назвав європейські країни "перешкодою для мирного врегулювання".
Російський політолог Сергій Марков в інтерв’ю Washington Post висловив думку, що головний інтерес Росії в саміті на Алясці полягає в тому, щоб представити Україну і Європу, а не Росію, як перешкоду для миру в Україні.
За його словами, Росія відмовляється робити будь-які кроки назад, а єдиний компроміс, на який вона готова, – це припинення військових дій з метою захоплення Одеської та Харківської областей, а також міст Херсон і Запоріжжя.
Марков висловив сподівання, що Трамп усвідомить, що Зеленський є головною причиною війни Росії в Україні, а європейські лідери – другою.
"Європейські та українські посадовці, включаючи Зеленського, послідовно демонструють готовність сприяти та брати участь у перемовинах на основі доброї волі та запровадити суттєві угоди про припинення вогню для просування мирної ініціативи, яку Росія послідовно відхиляє, прагнучи поступових військових успіхів та додаткових поступок з боку України та Заходу", - зазначили аналітики.
В ISW наголосили, що Кремль давно прагне послабити єдність між США, Європою та Україною в рамках ширшої кампанії, спрямованої на стримування подальшої підтримки України з боку Заходу та відволікання уваги від власної непоступливості в мирному процесі.
"ISW продовжує оцінювати, що Росія залишається не готовою до компромісів щодо своїх давніх воєнних цілей, а саме: запобігання вступу України до НАТО, зміни режиму в Україні на користь проросійського уряду-маріонетки та демілітаризації України, що забезпечило б повну капітуляцію України, і що Росія, швидше за все, порушуватиме та використовуватиме у своїх інтересах будь-які майбутні угоди про припинення вогню в Україні, звинувачуючи в порушеннях Україну, як вона це неодноразово робила навесні 2025 року", - підсумували аналітики.
- Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска 15 серпня.
- 10 серпня повідомлялось, що двоє співрозмовників американського телеканалу CNN припускають участь українського президента Володимира Зеленського у саміті на Алясці, але, наголошують, що спершу лідери США та РФ зустрінуться без нього.
