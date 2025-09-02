Путін заявив, що нібито готовий до співпраці на ЗАЕС у тристоронньому форматі зі США та Україною
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що допускає можливість співпраці на Запорізькій атомній електростанції у тристоронньому форматі за участі США та України
Про це він заявив під час зустрічі зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо на полях саміту ШОС у Китаї, передає російське пропагандистське видання "РИА Новости".
"Те саме, до речі, стосується і української сторони, на Запорізькій станції, якщо складуться сприятливі обставини, ми обговорювали це з американськими нашими колегами, ми можемо навіть втрьох на Запорізькій атомній електростанції попрацювати", - заявив Путін.
ЗАЕС, яка є найбільшою атомною електростанцією в Європі, з 4 березня 2022 року перебуває під окупацією російських військ. Україна та міжнародні організації неодноразово закликали Москву вивести звідти свої сили та повернути об’єкт під контроль Києва.
- Про співпрацю на ЗАЕС йшлося також у першому мирному плану президента США Дональда Трампа, переданому Україні під час зустрічі в Парижі 17 квітня. Пропозиція передбачала оголошення зони навколо Запорізької АЕС нейтральною територією, можливо, під контролем США.
- Згодом глава Росатому Олексій Лихачов заявляв про готовність РФ говорити зі США про їхню присутність на окупованій Запорізькій АЕС у межах мирних перемовин, однак далі розмов це так і не зайшло.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.58
- EUR Купівля 47.96Продаж 48.64
- Актуальне
- Важливе