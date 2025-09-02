Путін заявив, що нібито готовий до співпраці на ЗАЕС у тристоронньому форматі зі США та Україною

Про це він заявив під час зустрічі зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо на полях саміту ШОС у Китаї, передає російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"Те саме, до речі, стосується і української сторони, на Запорізькій станції, якщо складуться сприятливі обставини, ми обговорювали це з американськими нашими колегами, ми можемо навіть втрьох на Запорізькій атомній електростанції попрацювати", - заявив Путін.

ЗАЕС, яка є найбільшою атомною електростанцією в Європі, з 4 березня 2022 року перебуває під окупацією російських військ. Україна та міжнародні організації неодноразово закликали Москву вивести звідти свої сили та повернути об’єкт під контроль Києва.