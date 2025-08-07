РФ атакує Україну дронами: на Сумщині поранено чоловіка

Про це повідомляють Повітряні сили.

Удари по Сумщині

О 23:57 голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що ворог атакував двома БПЛА цивільну інфраструктуру Ворожбянської громади.

Внаслідок атаки поранено 71-річного чоловіка, його доставили до лікарні з уламковими пораненнями. Наразі лікарі надають постраждалому необхідну допомогу.

Рух Дронів

О 23:29 ударні дрони зафіксували на Сумщині в південному напрямку, на Харківщину та Полтавщину.

Згодом ПС попередили Харківську та Полтавську області про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА.

Станом на 23:51 безпілотники рухались:

На півночі Харківщини курсом на південь.

На Полтавщині курсом на південно-західний напрямок.

На півночі Херсонщини курсом на Дніпровщину.

О 23:54 небезпека застосування ударних дронів поширилась на Дніпровщину, зокрема на Криворізький та Нікопольський райони.

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