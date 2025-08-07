РФ атакує Україну дронами: на Сумщині поранено чоловіка
У середу ввечері, 6 серпня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
Удари по Сумщині
О 23:57 голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що ворог атакував двома БПЛА цивільну інфраструктуру Ворожбянської громади.
Внаслідок атаки поранено 71-річного чоловіка, його доставили до лікарні з уламковими пораненнями. Наразі лікарі надають постраждалому необхідну допомогу.
Рух Дронів
О 23:29 ударні дрони зафіксували на Сумщині в південному напрямку, на Харківщину та Полтавщину.
Згодом ПС попередили Харківську та Полтавську області про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА.
Станом на 23:51 безпілотники рухались:
- На півночі Харківщини курсом на південь.
- На Полтавщині курсом на південно-західний напрямок.
- На півночі Херсонщини курсом на Дніпровщину.
О 23:54 небезпека застосування ударних дронів поширилась на Дніпровщину, зокрема на Криворізький та Нікопольський райони.
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