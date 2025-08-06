РФ атакувала FPV-дроном медиків, які евакуювали поранених на Покровському напрямку

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"На Покровському напрямку під час евакуації поранених суміжного підрозділу ворожий FPV-дрон влучив у ББМ. Техніка спалахнула, екіпаж і поранені змогли відійти в укриття", - йдеться у повідомленні.

Для підсилення евакуації були залучені екіпажі бойових медиків бригади "Хижак" і батальйонів поліції особливого призначення.

"У постраждалих — акубаротравми, вогнепальні та осколкові поранення, а також тяжкі шкірні реакції від тривалого перебування в заболоченій місцевості. Але всі — живі й у свідомості", - уточнили в поліції.

Водночас там зазначили, що піхотинці до евакуації встигли ліквідувати десяток окупантів у стрілецькому бою та взяти полонених.