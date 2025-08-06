РФ атакувала FPV-дроном медиків, які евакуювали поранених на Покровському напрямку
Російська окупаційна армія атакувала FPV-дроном медиків, які евакуювали поранених на Покровському напрямку. Унаслідок влучання спалахнула техніка, але люди живі
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
"На Покровському напрямку під час евакуації поранених суміжного підрозділу ворожий FPV-дрон влучив у ББМ. Техніка спалахнула, екіпаж і поранені змогли відійти в укриття", - йдеться у повідомленні.
Для підсилення евакуації були залучені екіпажі бойових медиків бригади "Хижак" і батальйонів поліції особливого призначення.
"У постраждалих — акубаротравми, вогнепальні та осколкові поранення, а також тяжкі шкірні реакції від тривалого перебування в заболоченій місцевості. Але всі — живі й у свідомості", - уточнили в поліції.
Водночас там зазначили, що піхотинці до евакуації встигли ліквідувати десяток окупантів у стрілецькому бою та взяти полонених.
- У жовтні минулого року росіяни атакували FPV-дронами "Білих янголів", які евакуювали цивільних із Сумщини.
- Наприкінці липня 2025 року "Білий янгол" збив ворожий дрон, який намагався атакувати авто з цивільними під час евакуації.
- 6 серпня поліція повідомила, що РФ на Лиманському напрямку атакувала евакуаційний транспорт "ланцетом".
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