РФ двічі вдарила ФАБом по селу в Запорізькій області: загинув підліток, серед поранених - діти

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За попередньою інформацією, удари були завдані фугасними авіаційними бомбами (ФАБами).

Внаслідок обстрілу загинув 15-річний хлопець. Його 12-річний брат, 8-річна сестра та батьки – 40-річний батько і 36-річна мати – отримали поранення. Ще двоє чоловіків, 41 та 51 років, також постраждали.

Будинок родини зруйнований, поруч понівечено ще кілька будинків.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав атаку демонстративним насильством проти цивільних.

"Ось так росія хоче миру. Вони продовжують воювати з цивільними, вбивати наших дітей. Це в них тактика така? Демонстративно вбивати мирних людей просто так. Країна-терорист", – зазначив він.