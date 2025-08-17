РФ двічі вдарила ФАБом по селу в Запорізькій області: загинув підліток, серед поранених - діти
У неділю, 17 серпня, російські війська двічі атакували село Новояковлівка Запорізького району, попередньо застосувавши авіабомби ФАБ, внаслідок чого загинув 15-річний підліток, а кілька людей, включаючи дітей, отримали поранення
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За попередньою інформацією, удари були завдані фугасними авіаційними бомбами (ФАБами).
Внаслідок обстрілу загинув 15-річний хлопець. Його 12-річний брат, 8-річна сестра та батьки – 40-річний батько і 36-річна мати – отримали поранення. Ще двоє чоловіків, 41 та 51 років, також постраждали.
Будинок родини зруйнований, поруч понівечено ще кілька будинків.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав атаку демонстративним насильством проти цивільних.
"Ось так росія хоче миру. Вони продовжують воювати з цивільними, вбивати наших дітей. Це в них тактика така? Демонстративно вбивати мирних людей просто так. Країна-терорист", – зазначив він.
- За останні 1010 днів повномасштабного вторгнення, починаючи з 12 листопада 2022 року, російські війська окупували менш ніж 1% території України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.63
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.66
- Актуальне
- Важливе