"РФ не має наміру зупинятися": Єрмак закликав Трампа чинити реальний тиск на Путіна

Про це він заявив для New York Post.

"Оскільки Росія не має наміру зупинятися, ми були б щиро вдячні, якби Сполучені Штати, використовуючи свою силу та глобальний вплив, могли допомогти чинити реальний тиск на Москву", – наголосив Єрмак.

Він додав, що Москва також не продемонструвала ніякого наміру припинити завдавати удари по цивільній інфраструктурі України.

"Це наблизило б мир - не тільки для України, але і для Європи та світу. Це служило б довгостроковим інтересам глобальної стабільності… Ми глибоко вдячні президенту США за його відданість припиненню вбивств, припиненню цієї війни та прагненню до міцного миру", – додав керівник ОП.