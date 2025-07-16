"РФ не має наміру зупинятися": Єрмак закликав Трампа чинити реальний тиск на Путіна
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав американського лідера Дональда Трампа застосувати реальний тиск на диктатора РФ Володимира Путіна, оскільки росіяни не демонструють наміру зупинити удари по цивільних
Про це він заявив для New York Post.
"Оскільки Росія не має наміру зупинятися, ми були б щиро вдячні, якби Сполучені Штати, використовуючи свою силу та глобальний вплив, могли допомогти чинити реальний тиск на Москву", – наголосив Єрмак.
Він додав, що Москва також не продемонструвала ніякого наміру припинити завдавати удари по цивільній інфраструктурі України.
"Це наблизило б мир - не тільки для України, але і для Європи та світу. Це служило б довгостроковим інтересам глобальної стабільності… Ми глибоко вдячні президенту США за його відданість припиненню вбивств, припиненню цієї війни та прагненню до міцного миру", – додав керівник ОП.
- 15 липня Reuters писало, що Путін планує продовжувати бойові дії в Україні, попри погрози з боку президента США Дональда Трампа запровадити нові санкції. Водночас територіальні вимоги Кремля можуть збільшитися.
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