РФ обстріляла Чугуївський район Харківщини: загинули троє цивільних
Вранці 4 серпня армія РФ завдала ударів по Чугуївському району Харківської області, внаслідок чого загинули троє цивільних людей
Про це повідомила в Харківська обласна прокуратура.
Росіяни вдарили по селу Лосівка, унаслідок чого там загорівся житловий будинок. Після ліквідації пожежі та розбору завалів виявлене тіло 47-річного загиблого.
Близько 14:00 російський FPV-дрон влучив у мопед, який їхав дорогою у Вовчанській громаді. Унаслідок ворожої атаки загинули 49-річний чоловік та жінка. Тіло загиблої сильно обгоріло — встановити її особу наразі не вдалося.
Правоохоронці розпочали досудові розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України — воєнні злочини, що спричинили загибель людей.
- Станом на 4 серпня внаслідок удару по п'ятиповерхівці у Краматорську Донецької області, якого РФ завдала 31 липня, загинули 7 людей.
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