РФ обстріляла Чугуївський район Харківщини: загинули троє цивільних

Про це повідомила в Харківська обласна прокуратура.

Росіяни вдарили по селу Лосівка, унаслідок чого там загорівся житловий будинок. Після ліквідації пожежі та розбору завалів виявлене тіло 47-річного загиблого.

Близько 14:00 російський FPV-дрон влучив у мопед, який їхав дорогою у Вовчанській громаді. Унаслідок ворожої атаки загинули 49-річний чоловік та жінка. Тіло загиблої сильно обгоріло — встановити її особу наразі не вдалося.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України — воєнні злочини, що спричинили загибель людей.