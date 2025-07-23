РФ щодня використовує проти Сил оборони 27 тис. артснарядів. Рік тому було більше
З початку року російська окупаційна армія щодня застосовує проти Сил оборони України близько 27 тис. артилерійських снарядів різних калібрів
Про це управління комунікацій Сухопутних військ Збройних Сил України у відповідь на запит LIGA.net.
Зазначається, що цей показник залишається незмінним від початку 2025 року. Однак це приблизно у 1,6 раза менше, ніж було майже рік тому.
У серпні 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що окупанти використовують на добу понад 44 тис. артилерійських боєприпасів. Тоді співвідношення між Україною та РФ становило 1:3.
На липень 2025 року співвідношення становить уже 1:1,8, але все ще на користь окупантів, ідеться у відповіді на запит журналістів.
У командуванні наголосили, що ці показники можуть коливатися залежно від умов оперативної ситуації та інтенсивності ведення росіянами наступальних дій.
Зокрема, вища щільність артобстрілів на Покровському, Добропільському та Торецькому напрямках, нижча – на Північно-Слобожанському та Придніпровському.
- Раніше цього місяця розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР, імовірно, передала РФ понад 12 млн снарядів 152-мм калібру.
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