РФ щодня використовує проти Сил оборони 27 тис. артснарядів. Рік тому було більше

Про це управління комунікацій Сухопутних військ Збройних Сил України у відповідь на запит LIGA.net.

Зазначається, що цей показник залишається незмінним від початку 2025 року. Однак це приблизно у 1,6 раза менше, ніж було майже рік тому.

У серпні 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що окупанти використовують на добу понад 44 тис. артилерійських боєприпасів. Тоді співвідношення між Україною та РФ становило 1:3.

На липень 2025 року співвідношення становить уже 1:1,8, але все ще на користь окупантів, ідеться у відповіді на запит журналістів.

У командуванні наголосили, що ці показники можуть коливатися залежно від умов оперативної ситуації та інтенсивності ведення росіянами наступальних дій.

Зокрема, вища щільність артобстрілів на Покровському, Добропільському та Торецькому напрямках, нижча – на Північно-Слобожанському та Придніпровському.