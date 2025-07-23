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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією РФ щодня використовує проти Сил оборони 27 тис. артснарядів. Рік тому було більше

РФ щодня використовує проти Сил оборони 27 тис. артснарядів. Рік тому було більше

Юлія Юліна
23 липня, 2025 середа
16:17
Війна з Росією російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор

З початку року російська окупаційна армія щодня застосовує проти Сил оборони України близько 27 тис. артилерійських снарядів різних калібрів

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Про це управління комунікацій Сухопутних військ Збройних Сил України у відповідь на запит LIGA.net.

Зазначається, що цей показник залишається незмінним від початку 2025 року. Однак це приблизно у 1,6 раза менше, ніж було майже рік тому.

У серпні 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що окупанти використовують на добу понад 44 тис. артилерійських боєприпасів. Тоді співвідношення між Україною та РФ становило 1:3.

На липень 2025 року співвідношення становить уже 1:1,8, але все ще на користь окупантів, ідеться у відповіді на запит журналістів.

У командуванні наголосили, що ці показники можуть коливатися залежно від умов оперативної ситуації та інтенсивності ведення росіянами наступальних дій.

Зокрема, вища щільність артобстрілів на Покровському, Добропільському та Торецькому напрямках, нижча – на Північно-Слобожанському та Придніпровському.

Теги:
Новини
Україна
ЗСУ
окупанти
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