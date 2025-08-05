РФ уранці 5 серпня завдала ракетного удару по підприємству на Сумщині: 2 людини загинули, 3 поранені

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Близько 10:00 ворог завдав ракетного удару по сільськогосподарському підприємству у Піщанському старостаті Сумської громади.

Внаслідок атаки загинуло двоє чоловіків – 54 та 55 років. Три людини отримали поранення, серед них двоє - у важкому стані. Всіх постраждалих госпіталізували, їм надається медична допомога.

Також пошкоджені приміщення підприємства, на місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки.

"Усі загиблі та постраждалі - працівники сільськогосподарського підприємства. Росія вкотре показала, що веде війну проти мирного населення, завдаючи прицільного удару по цивільній інфраструктурі", - наголосив Григоров.

Кореспондентка "Кордон.Медіа" Альона Яцина в ефірі Еспресо повідомила, що наразі ведуться додаткові заходи щодо зʼясування типу зброї, оскільки удару могли завдати керованою авіабомбою.

"Інші працівники, які перебували на підприємстві, теж у шоці, дехто з них отримав акубаротравми, але до медиків поки більше людей не зверталися. Це звичайне сільськогосподарське підприємство, це Сумська громада, Піщанський старостат неподалік міста Суми, майже все місто чуло цей дуже потужний вибух, власне, це звичайний російський терор. Тому що ми працювали на цій фермі, бачили вже після удару, там не було нічого геть військового, або навіть схожого на те, тому от така ситуація", - додала вона.