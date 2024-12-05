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РФ залучає найманців з Північної Кореї до чергування на блокпостах у Курській області

Катерина Ганжа
5 грудня, 2024 четвер
07:28
Війна з Росією армія КНДР

Росіяни не залучають найманців з Північної Кореї до безпосередніх бойових дій у Курській області. Натомість їх тримають у другому ешелоні

Зміст

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

За інформацією ЦНС, солдатів з КНДР підпорядкували 11-й десантно-штурмовій бригаді. Наразі їх залучають до чергувань на спостережних пунктах та блокпостах. Також вони охороняють райони зосередження ворожих військ. 

"Проте залучення найманців до безпосередніх бойових дій наразі не відбувається", - йдеться у повідомленні. 

В ЦНС зазначили, що фактично залучення північнокорейських військових дало можливість Кремлю забрати більше росіян з позицій і кинути їх на передову.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росії не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генсек НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

Вже згодом Зеленський заявив, що ворог перекинув у Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР. А 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про те, що в Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців і північнокорейських військових, що воюють на боці окупантів.

Начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич також підтвердив перші бої між українськими та північнокорейськими військовими. 

Видання Financial Times повідомило, що ЗСУ поранили генерала КНДР в Курській області РФ.

Теги:
Новини
Росія
КНДР
російська армія
Курськ
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