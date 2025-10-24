Рідного дядька балерини Волочкової врятували від російських загарбників, - волонтер Маховський
Останні дні евакуація людей із прифронтових сіл Запорізької області проходила вкрай складно. Українські волонтери евакуювали рідного дядька балерини Анастасії Волочкової з-під обстрілів російських загарбників у Гуляйпільському районі
Про це в ефірі Еспресо сказав волонтер Влад Маховський.
"Останні дні евакуація була дуже важкою. Пару днів тому ми були в Гуляйпільському районі, у селищі Нове. Там залишилися четверо цивільних, і вже ніхто не міг заїхати. Але до світанку ми змогли заїхати та забрати цих людей. До речі, серед них був один чоловік - дядько Анастасії Волочкової, прими-балерини з Пітера. Тобто її рідного дядька українські волонтери евакуйовували від російських загарбників. Ось така цікава історія", - наголосив Маховський.
Волонтер також розповів, що тільки-но виїхав із селища Приморське, звідки разом із поліцейськими евакуювали людей із Запорізької області.
"Тільки заїхали, ворожий FPV-дрон майже влучив у нас, але, Богу дякувати, вирулили та зберегли життя. Тож люди зараз їдуть із нами разом із собаками та котами", - додав Маховський.
- Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос зазначив, що Путін не збирається зупинятися і прагне захопити Покровськ і Куп'янськ, щоб створити потужну рокадну дорогу на сході України та продовжити стратегічний наступ.
- Біла Церква
