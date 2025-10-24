Рідного дядька балерини Волочкової врятували від російських загарбників, - волонтер Маховський

Про це в ефірі Еспресо сказав волонтер Влад Маховський.

"Останні дні евакуація була дуже важкою. Пару днів тому ми були в Гуляйпільському районі, у селищі Нове. Там залишилися четверо цивільних, і вже ніхто не міг заїхати. Але до світанку ми змогли заїхати та забрати цих людей. До речі, серед них був один чоловік - дядько Анастасії Волочкової, прими-балерини з Пітера. Тобто її рідного дядька українські волонтери евакуйовували від російських загарбників. Ось така цікава історія", - наголосив Маховський.

Волонтер також розповів, що тільки-но виїхав із селища Приморське, звідки разом із поліцейськими евакуювали людей із Запорізької області.

"Тільки заїхали, ворожий FPV-дрон майже влучив у нас, але, Богу дякувати, вирулили та зберегли життя. Тож люди зараз їдуть із нами разом із собаками та котами", - додав Маховський.