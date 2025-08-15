Росія вдарила по цивільній інфраструктурі в Сумській громаді, пожежу ліквідували
Російська окупаційна армія вдень 15 серпня завдала удару по центральній частині Сум – цивільній інфраструктурі
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
"Ворог завдав удару по центральній частині Сумської громади – по цивільній інфраструктурі", – написав він.
На місці атаки виникла пожежа, працюють екстрені служби.
"Фахівці ДСНС негайно прибули на місце події та узялися до гасіння пожежі. Через загрози повторних ворожих ударів, рятувальники тимчасово призупиняли роботу", – згодом поінформували в ДСНС.
Станом на 20:35 осередки горіння ліквідували, ніхто не постраждав.
фото: ДСНС України
- 14 серпня російська окупаційна армія атакувала Середино-Будську громаду Сумської області, внаслідок чого постраждали цивільні, зокрема 7-річна дівчинка.
