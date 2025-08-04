Росія запустила "шахеди" по Україні: на Київщині спрацювала ППО
Увечері понеділка, 4 липня, російська армія запустила по території України ударні безпілотники
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
О 18:53 стало відомо про рух ворожих БПЛА на півночі Сумщини курсом на південь.
Близько 19:09 зафіксована ще одна група дронів, яка також рухається південним напрямком по території Сумщини.
До 19:30 з’являється загроза для Чернігівщини — ймовірне перекидання ударних БПЛА з півдня Сумської області.
О 19:49 рух дронів зберігається:
• ударні БПЛА над Сумщиною продовжують курсувати на південь;
• над Чернігівщиною фіксується рух дронів у південно-західному напрямку;
• також з’являється загроза ворожих БПЛА для Дніпропетровщини.
О 20:09 повідомлено про загрозу застосування ударних БПЛА з території Сумщини в напрямку Миргородського та Лубенського районів Полтавської області.
О 20:11 зафіксовано рух ворожого БПЛА у напрямку Кривого Рогу.
До 20:23 на Київщині, зокрема у Броварському та Бориспільському районах, виникла загроза ударних БПЛА з боку Чернігівщини.
О 20:28 Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА в Миколаївській області.
Близько 20:40 з’являється інформація про аналогічну загрозу для Кіровоградської області — дрони рухаються з південного напрямку.
Станом на 20:44 ударні БПЛА загрожують також Вишгородському району Київщини. Київська обласна військова адміністрація поінформувала про роботу ППО в області.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.97
- EUR Купівля 47.91Продаж 48.64
- Актуальне
- Важливе