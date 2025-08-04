Росія запустила "шахеди" по Україні: на Київщині спрацювала ППО

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 18:53 стало відомо про рух ворожих БПЛА на півночі Сумщини курсом на південь.

Близько 19:09 зафіксована ще одна група дронів, яка також рухається південним напрямком по території Сумщини.

До 19:30 з’являється загроза для Чернігівщини — ймовірне перекидання ударних БПЛА з півдня Сумської області.

О 19:49 рух дронів зберігається:

• ударні БПЛА над Сумщиною продовжують курсувати на південь;

• над Чернігівщиною фіксується рух дронів у південно-західному напрямку;

• також з’являється загроза ворожих БПЛА для Дніпропетровщини.

О 20:09 повідомлено про загрозу застосування ударних БПЛА з території Сумщини в напрямку Миргородського та Лубенського районів Полтавської області.

О 20:11 зафіксовано рух ворожого БПЛА у напрямку Кривого Рогу.

До 20:23 на Київщині, зокрема у Броварському та Бориспільському районах, виникла загроза ударних БПЛА з боку Чернігівщини.

О 20:28 Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА в Миколаївській області.

Близько 20:40 з’являється інформація про аналогічну загрозу для Кіровоградської області — дрони рухаються з південного напрямку.

Станом на 20:44 ударні БПЛА загрожують також Вишгородському району Київщини. Київська обласна військова адміністрація поінформувала про роботу ППО в області.

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