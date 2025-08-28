Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росія запустила ударні безпілотники по Україні: ситуація ввечері 28 серпня

Росія запустила ударні безпілотники по Україні: ситуація ввечері 28 серпня

Марія Музиченко
28 серпня, 2025 четвер
22:32
Війна з Росією БПЛА

У четвер ввечері, 28 серпня, російські окупаційні війська запустили ударні безпілотники по території України

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили.

О 20:09 ворожі дрони помітили на півночі Чернігівщини.

О 20:29 ударні безпілотники зафіксували на Сумщині в районі Ромнів.

О 20:56 БПЛА рухались із Сумщини у напрямку Полтавщини.

ПС о 21:57 повідомили про декілька груп ударних дронів через Дніпровщину у північному напрямку.

О 22:14 безпілотники продовжили рух через Дніпровщину у напрямку Донеччини.

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Новини
Україна
російська армія
безпілотник
повітряна тривога
Читайте також:
танкер зі зрідженим вуглекислим газом
Автор Зіновія Воронович
26 серпня, 2025 вiвторок
Норвегія вперше у світі закачала вуглекислий газ на глибину 2,6 км під дном Північного моря: чому це важливо
Автор Тарас Загородній
26 серпня, 2025 вiвторок
Рухи Навроцького: Тепер Польща не головна у Східній Європі
Резерв+
Автор Юлія Юліна
27 серпня, 2025 середа
Міноборони планує зробити переоформлення відстрочок у Резерв+ автоматичним
Київ
+19.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 47.83
    Продаж 48.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
28 серпня
23:24
вибухи обстріл
У Росії внаслідок вибуху було знищено вузлову залізничну станцію, - ЗМІ
22:57
Оновлено
Андрій Ярмоленко, "Динамо"
"Динамо", "Шахтар" і "Полісся": результати останніх матчів у боротьбі за єврокубки
22:16
винищувач F-16
У Польщі розбився винищувач F-16: пілот загинув
21:43
Ексклюзив
москва в руїнах
Чалий: Ознакою готовності Путіна до зупинки війни стане найвища точка ескалації - руйнування Кремля та Мавзолею у Москві
21:27
Оновлено
Атака РФ на Київ 28 серпня, Дарницький район
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: у Києві 21 людина загинула, серед них 4 дітей
21:19
Дональд Трамп
"Трамп не був задоволений, але й не здивований": Білий дім про атаку РФ на Україну
20:35
Ексклюзив
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій отримує нагороду від Путіна
Київська митрополія УПЦ може припинити існування, якщо не розірве зв’язки з Російською православною церквою: деталі та умови припису ДЕСС
20:22
Ексклюзив
Для росіян "Герань-3" занадто дорогий, а для наших винищувачів – тренувальна мішень, – авіаексперт Романенко
20:16
Україна організує важливі заходи на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН, - Зеленський після розмови з Гутеррешем
20:00
OPINION
Новий оборонний альянс в Європі?
19:53
Ексклюзив
Це було питання часу: Defense Express про ураження ворожим морським дроном корабля ВМС України
19:52
МЗС України
Угорського посла викликали до МЗС України і вручили ноту протесту після заборони на в’їзд Роберту "Мадяру" Бровді в країну
19:18
Кіт Келлог
"Ці кричущі напади загрожують миру, якого прагне Трамп": Келлог відреагував на атаку РФ на Київ
18:55
Аналітика
санкції
Deep strike стратегічного рівня, або як Україна відкрила “другий фронт” у санкціях проти Росії
18:45
"Жили в постійній небезпеці мобілізації": в Україну повернули дві групи дітей та молоді з ТОТ
18:44
Ексклюзив
путін трамп
Дипломат Шамшур: Війна йде за сценарієм Путіна, і це треба зупинити
18:14
На війні загинув військовий і художник Кирило Гриньов
18:13
Інститут титану
Єдиний в Європі Інститут титану купує компанія з Волині, що спеціалізується на виробництві металоконструкцій
18:02
Ексклюзив
"Війна вже безпосередньо торкнулася ЄС": Висоцька про реакцію Європи на російську атаку
18:00
Аналітика
ухилянти
Як відбити бажання чоловікам повертатись в Україну: що не так з законопроєктом про кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону
18:00
OPINION
Темпи наступу окупантів сповільнились: ЗСУ зірвали плани Кремля щодо "обміну територіями"
17:57
Міністр оборони Туреччини долучиться до напрацювання гарантій безпеки для України, - Зеленський після розмови з Ердоганом
17:52
вибухи вночі
СБУ за 4 дні уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС на суму понад $250 млн
17:43
З початку доби на фронті відбулося 60 боєзіткнень, найбільше — на Покровському напрямку
17:25
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн (Брюссель, 17.08.2025)
Фон дер Ляєн поспілкувалася з Зеленським і Трампом, наголосивши на необхідності гарантій безпеки, які перетворять Україну на сталевого дикобраза
17:15
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Зеленський доручив МЗС зʼясувати всі факти щодо заборони Роберту "Мадяру" Бровді вʼїзду в Угорщину
16:57
на фото очільник уряду Денис Шмигаль
Шмигаль: спроможності України в оборонній сфері зросли у 35 разів за три роки
16:49
Микола Матвієнко, Шахтар
Відбулось жеребкування 1/16 фіналу Кубка України: з ким зіграють "Динамо" і "Шахтар"
16:46
Ексклюзив
Атака РФ на Київ 28 серпня, Дарницький район
"Мирні переговори" - прикриття для жорстоких дій: голова ЮНІСЕФ в Україні та повірений у справах Польщі прокоментували атаку РФ на Київ
16:22
OPINION
Путінська відповідь Трампу
16:12
Оновлено
"Запхайте в дупу ваші санкції": Роберт "Мадяр" Бровді відреагував на заборону вʼїзду в Угорщину
16:00
OPINION
Ракетні обстріли єднають нас
15:56
Оновлено
МЗС України
МЗС після обстрілу Києва закликало партнерів передати Україні зброю дальнього ураження
15:43
Онуфрій на недільній проповіді (15.12.2024)
Київську митрополію УПЦ визнали афілійованою з РПЦ, що порушує закон України
15:29
вибух, ракетна атака
Росіяни вдарили КАБами по Синельниківському району на Дніпровщині, є загиблий і постраждалі
15:10
Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова представлятиме Україну на премії "Оскар"
15:09
Огляд
Російський "Буян-М" отримав "по зубах" біля Криму: чим небезпечні ці кораблі та скільки їх ще є. Пояснюємо
15:03
Сибіга показав 55 іноземним дипломатам зруйнований РФ будинок у Дарницькому районі Києва
14:39
РФ завдала удару по кораблю "Сімферополь" ВМС України
14:11
Дмитро Пєсков
Пєсков назвав удари по Києву 28 серпня успішними, але підкреслив "зацікавленість" РФ у перемовинах
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV