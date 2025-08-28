Росія запустила ударні безпілотники по Україні: ситуація ввечері 28 серпня
У четвер ввечері, 28 серпня, російські окупаційні війська запустили ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 20:09 ворожі дрони помітили на півночі Чернігівщини.
О 20:29 ударні безпілотники зафіксували на Сумщині в районі Ромнів.
О 20:56 БПЛА рухались із Сумщини у напрямку Полтавщини.
ПС о 21:57 повідомили про декілька груп ударних дронів через Дніпровщину у північному напрямку.
О 22:14 безпілотники продовжили рух через Дніпровщину у напрямку Донеччини.
Новина доповнюватиметься...
