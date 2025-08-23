Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація у ніч на 23 серпня
У пʼятницю ввечері, 22 серпня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 23:17 декілька груп ударних дронів помітили на межі Донеччини та Дніпровщини.
Станом на 23:42 БПЛА рухались:
- Група на сході Дніпровщини курсом на захід (Павлоград).
- Декілька груп з Дніпровщини на Донеччину.
- Декілька груп на Донеччині (Покровський район).
О 00:17 ПС попередили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників Сумську область.
О 00:28 дрони зафіксували:
- Група на півночі Чернігівщини.
- Декілька груп на Сумщині у південно-західному напрямку.
- Група на Донеччині (Покровський район)
Новина доповнюватиметься...
