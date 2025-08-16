Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 16 серпня: напрямки руху
У суботу ввечері, 16 серпня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 19:52 ворожий безпілотник рухався з півночі курсом на Чернігів.
ПС о 20:42 поінформували про ударний дрон у напрямку Сум.
О 21:52 про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників попередили Запорізьку область.
Станом на 22:12 декілька груп БПЛА зафіксували повз Запорізьку область на Дніпровщину, зокрема на Синельниківський район.
О 22:27 ворожий безпілотник рухався у напрямку Чернігова.
Згодом ударні дрони прямували з Дніпровщини на Донеччину.
О 22:59 БПЛА фіксували на Донеччині, зокрема на Краматорському та Покровському районах.
Новина доповнюватиметься...
