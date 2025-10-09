Росіяни атакували Сумщину дронами і авіабомбами: 3 людей загинули, є поранені
Російські війська 8 жовтня атакували громади Сумської області ударними безпілотниками та авіабомбами. Внаслідок обстрілів загинуло три людини, ще двоє зазнали поранень
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров.
Росія атакує громади області десятками ударних БПЛА, керованими авіабомбами. Частину безпілотників вдалося знищити, однак ворог активно застосовує їх знову і знову", - йдеться у повідомленні.
Під ударами російських військ: Степанівська, Сумська, Білопільська, Великописарівська, Комишанська та Миколаївська сільська громади.
Внаслідок атак загинуло троє людей:
- У Миколаївській громаді - 40-річний чоловік.
- У Великописарівській громаді 65-річний чоловік.
- У Білопільській громаді 66-річний чоловік.
Поранень зазнали 47-річний житель Степанівської громади та 52-річний мешканець Сумської громади. Травмованим надається необхідна медична допомога.
"Зафіксовано руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури. Ворожі атаки тривають", - додав очільник ОВА.
- 6 жовтня російський безпілотник завдав прицільного удару по будівлі медичного закладу в Ковпаківському районі Сум. У момент атаки всередині перебували працівники та пацієнти, зокрема 11 дітей.
