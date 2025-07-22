Росіяни окупували Грушівське на Донеччині, - DeepState
Станом на 22 липня російські окупаційні війська окупували Грушівське, що на Донеччині, а також просунулись поблизу чотирьох населених пунктів
Про це інформує аналітичний проєкт DeepState.
Згідно з повідомленням, окрім окупації Грушівського, ворог також просунувся поблизу населених пунктів
"Ворог окупував Грушівське, а також просунувся біля Воскресенки, Горіхового, Маяка та Затишку", - зазначили в DeepState.
фото: скріншот
- Станом на 20 липня російська окупаційна армія мала територіальні успіхи на Донеччині. Росіяни змогли просунутися біля п’яти населених пунктів - Котлярівки, Новомиколаївки, Піддубного, Верхньокам'янського та Федорівки.
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