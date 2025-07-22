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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни окупували Грушівське на Донеччині, - DeepState

Марія Науменко
22 липня, 2025 вiвторок
10:43
Війна з Росією російські військові окупанти

Станом на 22 липня російські окупаційні війська окупували Грушівське, що на Донеччині, а також просунулись поблизу чотирьох населених пунктів

Зміст

Про це інформує аналітичний проєкт DeepState.

Згідно з повідомленням, окрім окупації Грушівського, ворог також просунувся поблизу населених пунктів

"Ворог окупував Грушівське, а також просунувся біля Воскресенки, Горіхового, Маяка та Затишку", - зазначили в DeepState.

фото: скріншот

  • Станом на 20 липня російська окупаційна армія мала територіальні успіхи на Донеччині. Росіяни змогли просунутися біля п’яти населених пунктів - Котлярівки, Новомиколаївки, Піддубного, Верхньокам'янського та Федорівки.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
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