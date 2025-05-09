"Росіяни порушать його з першого дня": офіцер батальйону "Свобода" бригади НГУ Іллєнко про 30-денне припинення вогню
Офіцер батальйону "Свобода" бригади НГУ "Рубіж" Андрій Іллєнко вважає, що росіяни не готові до укладання мирної угоди й в разі введення режиму 30-денного припинення вогню відразу порушать його
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Я глибоко сумніваюсь, що Московія піде на суттєве перемирʼя й припинення вогню. Тим більше на 30 днів. Весь попередній досвід свідчить про те, що вони на це не підуть. Втім, якщо говорити навіть теоретично, що росіяни погодяться на 30-денне припинення вогню, то тут є два сценарії розвитку подій. По-перше, вони не будуть дотримуватись режиму припинення вогню й бойові дії будуть тривати далі. За другого варіанту, якщо все ж вони підуть на це, хто буде і як буде контролювати режим припинення вогню. Відразу скажу - ніяк. В період проведення АТО та ООС нібито режим припинення вогню контролювали представники ОБСЄ. Все це відбувалось дуже криво й несерйозно. Втім, хоча б формально був міжнародний орган, який мав би це верифікувати", - пояснив Іллєнко.
Офіцер наголосив, що сьогодні навіть не ведуться розмови про міжнародну структуру, яка б контролювала режим припинення вогню
"В період проведення АТО та ООС нібито режим припинення вогню контролювали представники ОБСЄ. Все це відбувалось дуже криво й несерйозно. Втім, хоча б формально був міжнародний орган, який мав би це верифікувати. Сьогодні взагалі не йдеться про якусь посередницьку структуру, яка буде фіксувати порушення режиму припинення вогню", - додав він.
- 6 травня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поспілкувався з президентом Франції Емманюелем Макроном: вони обговорили 30-денне перемир'я в Україні
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