"Росіяни порушать його з першого дня": офіцер батальйону "Свобода" бригади НГУ Іллєнко про 30-денне припинення вогню

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Я глибоко сумніваюсь, що Московія піде на суттєве перемирʼя й припинення вогню. Тим більше на 30 днів. Весь попередній досвід свідчить про те, що вони на це не підуть. Втім, якщо говорити навіть теоретично, що росіяни погодяться на 30-денне припинення вогню, то тут є два сценарії розвитку подій. По-перше, вони не будуть дотримуватись режиму припинення вогню й бойові дії будуть тривати далі. За другого варіанту, якщо все ж вони підуть на це, хто буде і як буде контролювати режим припинення вогню. Відразу скажу - ніяк. В період проведення АТО та ООС нібито режим припинення вогню контролювали представники ОБСЄ. Все це відбувалось дуже криво й несерйозно. Втім, хоча б формально був міжнародний орган, який мав би це верифікувати", - пояснив Іллєнко.



Офіцер наголосив, що сьогодні навіть не ведуться розмови про міжнародну структуру, яка б контролювала режим припинення вогню

"В період проведення АТО та ООС нібито режим припинення вогню контролювали представники ОБСЄ. Все це відбувалось дуже криво й несерйозно. Втім, хоча б формально був міжнародний орган, який мав би це верифікувати. Сьогодні взагалі не йдеться про якусь посередницьку структуру, яка буде фіксувати порушення режиму припинення вогню", - додав він.