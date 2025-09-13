"Росіяни в дезінформації набагато кращі, ніж на полі бою": Зеленський спростував повідомлення про просування РФ на сході

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"Закиди щодо того, що Росія просувається сходом, абсолютно зайві. Я про це чув від багатьох. Росіяни в дезінформації набагато кращі, ніж на полі бою", - наголосив президент.

На його переконання, перевага росіян полягає у чисельності їхнього війська. Він визнав, що РФ має найсильніше угруповання саме на сході і ситуація там досить складна.

"Те, що я чув: як вони просуваються і що за три місяці вони окупують схід, – брехня. Їм не вдасться це зробити за роки. Хотілося б, щоб розвідки наших партнерів мали щоденні консультації з розвідкою України. Прямо з поля бою", - підсумував глава держави.