Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
"Росіяни в дезінформації набагато кращі, ніж на полі бою": Зеленський спростував повідомлення про просування РФ на сході

Марія Науменко
13 вересня, 2025 субота
18:21
Війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про нібито значне просування російських військ на сході України. За його словами, ці твердження є частиною дезінформаційних кампаній Кремля

Зміст

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"Закиди щодо того, що Росія просувається сходом, абсолютно зайві. Я про це чув від багатьох. Росіяни в дезінформації набагато кращі, ніж на полі бою", - наголосив президент.

На його переконання, перевага росіян полягає у чисельності їхнього війська. Він визнав, що  РФ має найсильніше угруповання  саме на сході і ситуація там досить складна.

"Те, що я чув: як вони просуваються і що за три місяці вони окупують схід, – брехня. Їм не вдасться це зробити за роки. Хотілося б, щоб розвідки наших партнерів мали щоденні консультації з розвідкою України. Прямо з поля бою", - підсумував глава держави.

  • Російські окупаційні війська в суботу, 13 вересня, завдали ударів по Костянтинівці Донецької області, застосувавши артилерію та авіабомби. Внаслідок обстрілів загинуло троє людей, ще шестеро отримали поранення.
