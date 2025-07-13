Росіяни вдарили КАБом по житловому будинку на Дніпровщині: загинула жінка
13 липня у Синельниківському районі Дніпровщини внаслідок удару по житловому будинку російською керованою авіаційною бомбою загинула жінка
Про це повідомляє ДСНС.
Сьогодні зранку росіяни спрямували КАБи на житловий сектор села Великомихайлівка Синельниківського району.
Внаслідок удару зруйновано житловий будинок. Під завалами рятувальники виявили тіло загиблої жінки.
Загорілися гараж, літня кухня та авто — площа займання склала 50 м кв.
До робіт залучено 10 рятувальників і 2 одиниці техніки ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
- У суботу, 12 липня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. У Шостці на Сумщині палають нежитлові приміщення.
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