Росіяни вдарили по Малокатеринівці на Запоріжжі: постраждала дитина
Російська окупаційна армія атакувала селище Малокатеринівка на Запоріжжі, внаслідок чого постраждала однорічна дитина
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Ворог завдав 4 удари по селищу Малокатеринівка. Поцілив по житловій забудові", - зазначив Федоров.
За його інформацією, зайнялися кілька приватних будинків. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки та господарчі споруди, що розташовані поруч.
"Поранений 1-річний хлопчик. Медики надали дитині усю необхідну допомогу", - додав очільник ОВА.
- Раніше керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що після провальних спроб провести наступ на Запорізькому напрямку, росіяни активно накопичують сили та готуються до третьої хвилі наступу, щоб впритул наблизитись до Запоріжжя.
