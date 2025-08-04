Росіяни вдарили по Запорізькій області авіабомбами: загинуло подружжя
Дві людини загинули внаслідок атаки російських окупантів на Пологівський район Запорізької області у понеділок, 4 серпня
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Як зазначається, росіяни ударили авіабомбами по Гуляйпільській громаді.
Внаслідок атаки зруйновані та пошкоджені будинки.
Крім того, загинуло подружжя - 65-річна жінка та 62-річний чоловік.
- Унаслідок атаки цієї ночі у Херсоні та на Дніпровщині є поранені.
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