Росіяни вдарили ракетою по Васильківській громаді на Дніпровщині: за попередніми даними, загинули двоє людей, є руйнування інфраструктури
У суботу, 19 липня, російська окупаційна армія вдарила ракетою по Васильківській громаді Синельниківського району, що на Дніпровщині. За попередніми даними, загинули двоє людей
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його інформацією, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнала амбулаторія, школа та заклад культури. Також понівечено приватні будинки, зайнялися автомобілі.
"На жаль, є й загиблі. За попередньою інформацією, їх двоє", - додав Лисак.
- 18 липня російська армія запустила ударні безпілотники по території України. Пізніше стало відомо про пуски ракет. Зокрема, росіяни масовано атакували Павлоград.
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