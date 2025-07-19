Росіяни вдарили ракетою по Васильківській громаді на Дніпровщині: за попередніми даними, загинули двоє людей, є руйнування інфраструктури

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його інформацією, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнала амбулаторія, школа та заклад культури. Також понівечено приватні будинки, зайнялися автомобілі.

"На жаль, є й загиблі. За попередньою інформацією, їх двоє", - додав Лисак.