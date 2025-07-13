Росіяни влаштували масовану атаку БПЛА на Самар, що на Дніпровщині: пошкоджено школу та багатоквартирні будинки
У неділю, 13 липня, російська армія масовано атакувала місто Самар Дніпропетровської області, внаслідок чого було пошкоджено цивільну інфраструктуру
Про це повідомив мер Самару Сергій Рєзнік.
"Місто під масованою атакою. Контролюємо ситуацію. Не публікуйте в соцмережах фото та відео наслідків", - написав він о 11:29.
Голова ОВА Сергій Лисак заявив, що ворог атакував місто Самар безпілотниками, внаслідок чого пошкоджена інфраструктура. Деталі з'ясовуються.
Згодом Лисак поінформував, що через ворожі удари там понівечені школа та багатоквартирні будинки - в них потрощені вікна. Кількість з'ясовують фахівці.
"На місці працюють всі. Представники місцевої влади, надзвичайники, поліціянти, комунальники. Поруч з людьми й благодійники. Вони видають мешканцям будівельні матеріали, щоб бодай тимчасово закрити побите", - звітував очільник ОВА.
фото: Сергій Лисак
- Уранці п'ятниці, 27 червня, в місті Самар Дніпропетровської області пролунала серія вибухів. Ворог атакував місто ракетами.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.51 Купівля 41.51Продаж 42.02
- EUR Купівля 48.37Продаж 49.09
- Актуальне
- Важливе