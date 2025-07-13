Росіяни влаштували масовану атаку БПЛА на Самар, що на Дніпровщині: пошкоджено школу та багатоквартирні будинки

Про це повідомив мер Самару Сергій Рєзнік.

"Місто під масованою атакою. Контролюємо ситуацію. Не публікуйте в соцмережах фото та відео наслідків", - написав він о 11:29.

Голова ОВА Сергій Лисак заявив, що ворог атакував місто Самар безпілотниками, внаслідок чого пошкоджена інфраструктура. Деталі з'ясовуються.

Згодом Лисак поінформував, що через ворожі удари там понівечені школа та багатоквартирні будинки - в них потрощені вікна. Кількість з'ясовують фахівці.

"На місці працюють всі. Представники місцевої влади, надзвичайники, поліціянти, комунальники. Поруч з людьми й благодійники. Вони видають мешканцям будівельні матеріали, щоб бодай тимчасово закрити побите", - звітував очільник ОВА.

фото: Сергій Лисак