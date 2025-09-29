"Росіяни знову хочуть відвернути увагу від України": польський журналіст Кашувара про провокації РФ у Європі

Таку думку висловив військовий кореспондент, волонтер, засновник порталу Postpravda.Info Пьорт Кашувара у проєкті "Європейці" з Лесею Вакулюк на Еспресо.

"Мені здається, що росіяни знову хочуть відвернути увагу від України, від того, що відбувається зараз на Донбасі. І в мене завжди була така думка, що як вони захочуть таке щось зробити, то вони можуть створити таку точку, як, наприклад, Вовчанськ, чи щось під Сумами, щоби заатакувати якесь маленьке село під кордоном з Білоруссю", - сказав він.

Пьотр Кашувара вважає, що це могли б зробити вагнерівці.

"Це, наприклад, може зробити група Вагнера. І тоді з ким нам воювати? Бо група Вагнера - це не офіційна російська армія, це не білоруська армія. Вони можуть атакувати з території Білорусі. Ну і кого ми маємо атакувати? Білорусь, Росія, з ким маємо говорити? Тому я завжди думав, що може вони таки щось придумають, щоби цю увагу від України, від допомоги Україні відвернути. Але придумали щось інше, придумали з дронами", - зазначив він.