Росіяни зосередили основну ударну групу біля Покровська, у місті є ДРГ, з логістикою важко, - Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні в неділю, 26 жовтня 2025 року.

За його словами, там тривають жорсткі бої на підступах до міста, а в самому Покровську діють диверсійно-розвідувальні групи.

Глава держави також констатував ускладнення з логістичним забезпеченням у цьому напрямку.

Водночас Зеленський наголосив на необхідності продовжувати ліквідовувати окупантів і завдавати їм якомога більше втрат.

