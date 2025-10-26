Росіяни зосередили основну ударну групу біля Покровська, у місті є ДРГ, з логістикою важко, - Зеленський
Поблизу Покровська російські війська зосередили основне ударне угруповання, через що в місті та навколишніх районах склалася важка ситуація
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні в неділю, 26 жовтня 2025 року.
За його словами, там тривають жорсткі бої на підступах до міста, а в самому Покровську діють диверсійно-розвідувальні групи.
Читайте також: Всередині Покровська нараховується 200 окупантів, ЗСУ зачищають місто
Глава держави також констатував ускладнення з логістичним забезпеченням у цьому напрямку.
Читайте також: Карта бойових дій за період 18-25 жовтня: відбили центр Покровська, але ворог наступає на Покровське на Дніпровщині
Водночас Зеленський наголосив на необхідності продовжувати ліквідовувати окупантів і завдавати їм якомога більше втрат.
Читайте також: Від казкового збагачення на ЗСУ до повного зникнення: військовий описав сім етапів деградації кожного міста, до якого наближається лінія фронту, й закликав мобілізуватися
- Як пояснив в етері Еспресо генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос, Путін не збирається зупинятися і прагне захопити Покровськ і Куп'янськ, щоб створити потужну рокадну дорогу на сході України та продовжити стратегічний наступ.
