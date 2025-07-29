Росіяни зранку обстріляли Новоплатонівку на Харківщині: п'ятеро людей загинули, троє постраждали

Про це повідомила поліція Харківщини.

Зазначається, що близько 10:38 російські війська завдали удару, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню по селу Новоплатонівка Борівської територіальної громади.



Внаслідок ворожої атаки загорівся місцевий магазин. Площа пожежі наразі уточнюється.



За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули п’ятеро мирних жителів, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості.



На місце події виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці документують воєнний злочин та збирають доказову базу.