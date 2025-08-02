Російська ракета вбила у Києві сімʼю зі Словʼянська: подружжя Микити та Софії Ламехових, їх 2-річного сина та ще ненароджену дитину
Внаслідок російської масованої атаки на Київ у ніч на 31 липня загинули 23-річні Микита та Софія Ламехові, їх 2-річний син та ще ненароджена дитина
Про це повідомили на сторінці Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації у facebook.
Внаслідок удару по дев'ятиповерхівці у Святошинському районі столиці загинула молода сімʼя родом зі Словʼянська.
"У зруйнованому під'їзді мешкала родина наших земляків: 23-річних Микити та Софії Ламехових, їх 2-річного сина Лева та ще ненародженої дитини. Софія була вагітною", - йдеться у повідомленні.
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Микита і Софія, однолітки зі Слов'янська, переїхали до Києва влітку 2022 року. До цього дівчина тимчасово мешкала в Німеччині. У 2022 році пара одружилася, у них народився син. Микита працював охоронцем, а Софія доглядала за дитиною.
"Родина знімала квартиру на 5 поверсі багатоповерхівки. Ракета влучила саме в їхній під'їзд. Тіла загиблих знайшли під завалами лише через добу. Сім’ю поховають у рідному Слов’янську. У Софії залишились батьки, три молодших брати, дві бабусі. У Микити – мама, тато, бабуся та молодша сестра", - повідомили у адміністрації.
- Внаслідок нічної атаки російських військ на Київ 31 липня загинула 31 людина, зокрема пʼятеро дітей. Ще 159 містян, серед яких 16 дітей, отримали поранення.
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