Російська ракета вбила у Києві сімʼю зі Словʼянська: подружжя Микити та Софії Ламехових, їх 2-річного сина та ще ненароджену дитину

Про це повідомили на сторінці Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації у facebook.

Внаслідок удару по дев'ятиповерхівці у Святошинському районі столиці загинула молода сімʼя родом зі Словʼянська.

"У зруйнованому під'їзді мешкала родина наших земляків: 23-річних Микити та Софії Ламехових, їх 2-річного сина Лева та ще ненародженої дитини. Софія була вагітною", - йдеться у повідомленні.

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Микита і Софія, однолітки зі Слов'янська, переїхали до Києва влітку 2022 року. До цього дівчина тимчасово мешкала в Німеччині. У 2022 році пара одружилася, у них народився син. Микита працював охоронцем, а Софія доглядала за дитиною.

"Родина знімала квартиру на 5 поверсі багатоповерхівки. Ракета влучила саме в їхній під'їзд. Тіла загиблих знайшли під завалами лише через добу. Сім’ю поховають у рідному Слов’янську. У Софії залишились батьки, три молодших брати, дві бабусі. У Микити – мама, тато, бабуся та молодша сестра", - повідомили у адміністрації.