Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Російські дрони атакують цивільні автівки на трасі Херсон-Миколаїв, ОВА просить обирати інший маршрут

Російські дрони атакують цивільні автівки на трасі Херсон-Миколаїв, ОВА просить обирати інший маршрут

Дар'я Тарасова
26 серпня, 2025 вiвторок
11:45
Війна з Росією Збиті російські безпілотники

З вечора 25 серпня росіяни активно атакують дронами цивільний транспорт на трасі Херсон-Миколаїв. ОВА закликає не пересуватися цим маршрутом

Зміст

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

З вечора 25 серпня спостерігається висока активність російських дронів уздовж траси М-14 Херсон-Миколаїв.

"Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт. Тому наполегливо закликаю: без нагальної потреби не пересувайтеся цим маршрутом", - наголосив Прокудін.

Згодом він повідомив про можливе обмеження руху на трасі М-14 Херсон–Миколаїв. У разі фіксації ворожих дронів автошлях перекриватимуть тимчасово.

"Прошу врахувати це під час планування поїздок і за можливості обирати інший маршрут", - додав голова Херсонської ОДА.

 

Новини
Україна
російська армія
Херсонщина
безпілотник
