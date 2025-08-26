Російські дрони атакують цивільні автівки на трасі Херсон-Миколаїв, ОВА просить обирати інший маршрут

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

З вечора 25 серпня спостерігається висока активність російських дронів уздовж траси М-14 Херсон-Миколаїв.

"Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт. Тому наполегливо закликаю: без нагальної потреби не пересувайтеся цим маршрутом", - наголосив Прокудін.

Згодом він повідомив про можливе обмеження руху на трасі М-14 Херсон–Миколаїв. У разі фіксації ворожих дронів автошлях перекриватимуть тимчасово.

"Прошу врахувати це під час планування поїздок і за можливості обирати інший маршрут", - додав голова Херсонської ОДА.