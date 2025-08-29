Російського агента, який наводив ракети РФ на прифронтові шпиталі, засудили до 15 років тюрми
Чоловік, який коригував повітряні атаки Росії на шпиталі та інші медзаклади, де проходили лікування поранені українські воїни після боїв, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна
Про це повідомляє СБУ.
За доказовою базою Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один російський агент, який коригував повітряні атаки Росії на сході України. Контррозвідка СБУ затримала його у серпні 2024 року за місцем проживання.
У зловмисника вилучили смартфон, з якого він передавав ворогу координати для ракетних та артилерійських ударів по Краматорську. Серед основних цілей, по яких фігурант наводив удари, були шпиталі та інші медзаклади, де проходили лікування поранені українські бійці після боїв на передовій східного фронту.
Ворожим агентом виявився 48-річний місцевий безробітний, якого окупанти завербували у забороненій соцмережі "ВКонтакте", де він висловлювався на підтримку російських окупантів.
Встановлено, що агент перебував на зв’язку із представницею міноборони РФ, яка співпрацює з російськими спецслужбами. Її особу СБУ також уже встановила.
"За інструкцією окупантів чоловік обходив місцевість і намагався виявити та передати координати об’єктів, зокрема медустанов з найбільшим зосередженням українських захисників", - зазначили в СБУ.
На підставі доказів, зібраних контррозвідкою та слідчими СБУ, суд визнав агента винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
