СБУ заочно повідомила про підозру ексміністру часів Януковича Клименку, який допомагає РФ фінансувати війну проти України

Про це повідомили в СБУ.

Фігурант мав посаду в уряді часів Януковича та входив до близького оточення сім’ї президента-втікача. У лютому 2014 року ексміністр виїхав до РФ, де співпрацює з окупантами та переховується від правосуддя.

Згідно з матеріалами справи, у Москві Клименко заснував фінансово-промислову групу, яка отримує прибутки з видобувної галузі на тимчасово окупованій частині території Луганщини. Як встановило розслідування, у 2024 році ексміністр та гендиректор підконтрольного холдингу включили до його складу захоплену рашистами місцеву шахту "Білоріченська".

Це підприємство є одним з найбільших в Україні за видобутком високовартісного антрациту. Щоб взяти його під контроль, спільник Клименка уклав угоду з окупаційним "міністром палива, енергетики та вугільної промисловості "ЛНР" на оренду шахти з подальшим її викупом.

Також до "умов договору" входила передача компанії ексміністра двох допоміжних підприємств.

Після цього фігуранти отримали у федеральному агентстві з надрокористування Росії ліцензію на розробку вугільних пластів шахти.

Щоб отримати відповідний "дозвіл", Клименко залучив особисті зв’язки в уряді країни-агресора та окупаційній адміністрації РФ на Луганщині. Більшу частину отриманих прибутків ворожі пособники витрачають на спонсорування військових формувань рашистів у вигляді сплати податків до російського бюджету.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Клименку та його спільнику про підозру у пособництві державі-агресору, тобто вчиненні умисних дій за попередньою змовою групою осіб з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень окупаційної адміністрації РФ.