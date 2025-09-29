СБУ затримала чоловіка, який намагався продати до РФ корабельну артилерію Сил оборони України

Про це повідомляє СБУ.

СБУ викрила ділка, який намагався продати до РФ корабельну артилерію Сил оборони України. Йдеться про артсистеми різних типів: від шестиствольних автоматів АО-18 до універсальних установок АК-176М на майже $1,5 млн.

Така зброя, за інформацією СБУ, використовується на бойових кораблях для ураження швидкісних цілей на малих дистанціях, зокрема дронів та крилатих ракет.

За даними слідства, до оборудки причетний миколаївський підприємець, який незаконно заволодів відповідним озброєнням під час повномасштабної війни.

Для прихованого вивезення зброї фігурант помістив її у спеціальні контейнери, які ззовні виглядали, як бойлери для підігріву води. Щоб замаскувати оборудку, зловмисник планував транспортувати бойові системи на афілійовані підприємства до країн ЄС та Південно-Східної Азії, а звідти – до країни-агресора.

Стверджується, що для цього він уклав фіктивні договори із підконтрольними іноземними компаніями.

Співробітники СБУ викрили ділка на етапі підготовки до вивезення оборонної продукції та затримали. Під час обшуків на його складах та в офісах вилучили артилерійські установки у спеціально виготовлених контейнерах; додаткові комплектуючі до військових катерів; договори з іноземними підприємствами.

Наголошується, що вилучене озброєння буде передано для потреб Сил оборони.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру у готуванні до контрабанди зброї, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.