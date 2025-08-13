Шмигаль обговорив з міністром оборони Британії Гілі підготовку нового "Рамштайну"
Міністр оборони Денис Шмигаль під час телефонної розмови з британським колегою Джоном Гілі обговорив підготовку до нового "Рамштайну", який заплановано на вересень
Про це він повідомив у Telegram.
Шмигаль подякував Британії за активну підготовку та організацію зустрічі.
"Говорили також про розвиток спільних виробництв і реалізацію двосторонніх проєктів у сфері ОПК. Очікуємо, що Велика Британія відіграватиме важливу роль у новому механізмі США і НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL)", - написав міністр.
Нагадаємо, "Рамштайн" — це неформальний міжнародний координаційний майданчик для підтримки України у війні з Росією, офіційно відомий як Контактна група з питань оборони України (Ukraine Defense Contact Group). Він отримав свою назву від авіабази Рамштайн у Німеччині, де 26 квітня 2022 року відбулася перша зустріч. Учасниками є понад 50 держав — члени НАТО та партнери, які узгоджують постачання зброї, військової техніки, боєприпасів, навчання військових та інші види допомоги.
Основна мета формату — швидко та узгоджено реагувати на потреби української армії, щоб підвищити її обороноздатність. Засідання проходять приблизно раз на місяць, як у фізичному форматі, так і онлайн, а головним координатором виступає США в особі міністра оборони. "Рамштайн" став ключовою платформою, де обговорюють не лише поточні постачання, але й довгострокові програми відновлення та модернізації Збройних Сил України.
- На засіданні у форматі "Рамштайн" 21 липня були присутні 52 держави на рівні глав міноборони чи їхніх заступників. Велика Британія та Німеччина, які головували на засіданні, оголосили про спільний оборонний проєкт для підтримки України, в межах якого Київ отримає 220 тис. снарядів калібру 35 мм для зенітної системи Gepard, а також сучасні безпілотники великої дальності українського виробництва.
