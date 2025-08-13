Шмигаль обговорив з міністром оборони Британії Гілі підготовку нового "Рамштайну"

Про це він повідомив у Telegram.

Шмигаль подякував Британії за активну підготовку та організацію зустрічі.

"Говорили також про розвиток спільних виробництв і реалізацію двосторонніх проєктів у сфері ОПК. Очікуємо, що Велика Британія відіграватиме важливу роль у новому механізмі США і НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL)", - написав міністр.

Нагадаємо, "Рамштайн" — це неформальний міжнародний координаційний майданчик для підтримки України у війні з Росією, офіційно відомий як Контактна група з питань оборони України (Ukraine Defense Contact Group). Він отримав свою назву від авіабази Рамштайн у Німеччині, де 26 квітня 2022 року відбулася перша зустріч. Учасниками є понад 50 держав — члени НАТО та партнери, які узгоджують постачання зброї, військової техніки, боєприпасів, навчання військових та інші види допомоги.

Основна мета формату — швидко та узгоджено реагувати на потреби української армії, щоб підвищити її обороноздатність. Засідання проходять приблизно раз на місяць, як у фізичному форматі, так і онлайн, а головним координатором виступає США в особі міністра оборони. "Рамштайн" став ключовою платформою, де обговорюють не лише поточні постачання, але й довгострокові програми відновлення та модернізації Збройних Сил України.