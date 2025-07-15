Швеція продовжуватиме робити внесок у швидке постачання озброєння Україні, - прем'єр Крістерссон
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Стокгольм продовжуватиме робити свій внесок у швидке і суттєве постачання озброєння Україні
Про це він написав у соцмережі Х.
"Я вітаю важливе рішення президента Трампа про можливість постачання більш сучасного озброєння Україні та значне посилення економічного тиску на Росію. Як один з найбільших донорів України, Швеція разом із союзниками по НАТО продовжуватиме робити свій внесок у швидке та суттєве постачання озброєння Україні", - йдеться у повідомленні.
Прем'єр Швеції наголосив, що час має вирішальне значення.
"Чим швидше ми всі об’єднаємося, щоб змусити Росію припинити жорстоку війну проти України, тим більше життів буде врятовано", - підкреслив Крістерссон.
- Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив про домовленості щодо постачання озброєння Україні.
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