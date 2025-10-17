Сили оборони уразили низку важливих обʼєктів росіян у Криму
У ніч на 17 жовтня українські військові завдали ударів по військових цілях та об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури Росії на території тимчасово окупованого Криму
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у telegram-каналі.
"Так, у ніч на 17 жовтня підрозділи Сил оборони атакували нафтобазу в селищі Гвардійське. На підприємстві спалахнула пожежа. Зафіксовано влучання в резервуар РВС-2000", - йдеться у повідомленні.
Також було завдано удару по комбінату "Гвардійський" росрезерву - федеральній державній установі, розташованій у селі Кар’єрне Сакського району.
Читайте також: Сили оборони України завдали повторного удару по нафтобазі в окупованій Феодосії
З-поміж інших цілей було уражено склад пально-мастильних матеріалів російських військ у Джанкої та радіолокаційну станцію "Небо-У" в Євпаторії. Зазначається, що наразі результати місій уточнюються.
"Реалізація асиметричних заходів для послаблення наступального і воєнно-економічного потенціалу країни-агресора триватиме, доки Кремль не припинить збройну агресію проти України", - додали у Генштабі.
- У ніч проти 16 жовтня українські оборонці здійснили атаку по російському нафтопереробному заводу в Саратові.
