Сили оборони уразили низку важливих обʼєктів росіян у Криму

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у telegram-каналі.

"Так, у ніч на 17 жовтня підрозділи Сил оборони атакували нафтобазу в селищі Гвардійське. На підприємстві спалахнула пожежа. Зафіксовано влучання в резервуар РВС-2000", - йдеться у повідомленні.

Також було завдано удару по комбінату "Гвардійський" росрезерву - федеральній державній установі, розташованій у селі Кар’єрне Сакського району.

З-поміж інших цілей було уражено склад пально-мастильних матеріалів російських військ у Джанкої та радіолокаційну станцію "Небо-У" в Євпаторії. Зазначається, що наразі результати місій уточнюються.

"Реалізація асиметричних заходів для послаблення наступального і воєнно-економічного потенціалу країни-агресора триватиме, доки Кремль не припинить збройну агресію проти України", - додали у Генштабі.