Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Сили оборони уразили низку важливих обʼєктів росіян у Криму

Сили оборони уразили низку важливих обʼєктів росіян у Криму

Марія Музиченко
17 жовтня, 2025 п'ятниця
19:26
Війна з Росією вибухи вночі

У ніч на 17 жовтня українські військові завдали ударів по військових цілях та об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури Росії на території тимчасово окупованого Криму

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у telegram-каналі.

"Так, у ніч на 17 жовтня підрозділи Сил оборони атакували нафтобазу в селищі Гвардійське. На підприємстві спалахнула пожежа. Зафіксовано влучання в резервуар РВС-2000", - йдеться у повідомленні.

Також було завдано удару по комбінату "Гвардійський" росрезерву - федеральній державній установі, розташованій у селі Кар’єрне Сакського району.

Читайте також: Сили оборони України завдали повторного удару по нафтобазі в окупованій Феодосії

З-поміж інших цілей було уражено склад пально-мастильних матеріалів російських військ у Джанкої та радіолокаційну станцію "Небо-У" в Євпаторії. Зазначається, що наразі результати місій уточнюються.

"Реалізація асиметричних заходів для послаблення наступального і воєнно-економічного потенціалу країни-агресора триватиме, доки Кремль не припинить збройну агресію проти України", - додали у Генштабі.

  • У ніч проти 16 жовтня українські оборонці здійснили атаку по російському нафтопереробному заводу в Саратові.
