Сили оборони вночі збили 54 з 61"шахеда", якими РФ атакувала Україну
У ніч на 25 липня Сили оборони України знищили 54 з 61 ударного безпілотника типу Shahed, якими російська армія атакувала Україну
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
У ніч на 25 липня (із 18.30 24 липня) противник атакував 63-ма засобами повітряного нападу: 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. – РФ. та 61-м ударним БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.
За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 54 ворожих БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 7-ми БпЛА у 4 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
- У четвер ввечері, 24 липня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України: сталися влучання на Дніпровщині, є постраждалий.
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