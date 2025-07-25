Сили оборони вночі збили 54 з 61"шахеда", якими РФ атакувала Україну

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

У ніч на 25 липня (із 18.30 24 липня) противник атакував 63-ма засобами повітряного нападу: 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. – РФ. та 61-м ударним БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 54 ворожих БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 7-ми БпЛА у 4 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.